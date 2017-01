EL COSTE POR HABITANTE DE LA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA, CASI LA MITAD DE LA MEDIA EUROPEA

Etiquetas

- Según un estudio de la Forta. La financiación de la radiotelevisión pública estatal y autonómica representa en España un coste por habitante de 38,9 euros al año, casi la mitad de la media de la Unión Europea (66,9 euros), según un estudio hecho público este jueves por la Forta (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos).El coste por hogar de los medios audiovisuales públicos está de media europea en 156,2 euros anuales, mientras en España se sitúa en 98,8 euros. La diferencia de España con sus países vecinos de la Unión se dispara al compararlo con Dinamarca, cuyos ciudadanos son los que más dedican a sufragar su radio y televisión pública, con 164,1 euros por habitante y año.El estudio de la Forta, en el que han participado varias universidades españolas, refleja también que la financiación del servicio audiovisual público significa en la media de la UE 2,4 euros por cada mil euros de su PIB, mientras que en España baja a 1,7 euros. Aún baja una décima más (1,6 euros) sobre el coste del poder adquisitivo (PPA sobre PIB) frente a los 2,4 euros de la media europea. Además, las televisiones públicas en España han experimentado la mayor reducción presupuestaria de la UE en los últimos cinco años (-35,2 %), seguidas por las de países como Chipre (-32,7 %), Portugal (-29,9 %), Polonia (-17,4 %), Irlanda (-11,5 %) e Italia (-10,04 %). En el polo opuesto se encuentran Hungría (+65,7 %), Lituania (+37 %) o Dinamarca (+12,6 %), donde se han producido importantes incrementos. "COSTE BARATO"Si se analiza solo el gasto en radiotelevisiones autonómicas, las regionales de Alemania y Bélgica, con un modelo similar al español, la diferencia aún es más significativa. Así, el coste per cápita de las nueve radiotelevisiones públicas alemanas asociadas en la ARD fue en 2014 de 85 euros y el de las dos regionales belgas (la VRT flamenca y la RTBF francófona) de 72,5 euros, frente a los 28,5 euros por habitante de media de la Forta. Mientras las radiotelevisiones de la Forta perdieron un 19 % de financiación entre 2012 y 2014, las alemanas de la ARD subieron un 8,5 % y las belgas aumentaron un 3,5 %. El coste de las regionales alemanas es de 2,37 euros por cada mil euros del PIB, frente a 1,23 euros de las autonómicas agrupadas en la FORTA. Para la presidenta de Forta, Carmen Amores, el estudio prueba que “el coste por habitante y hogar de la radiotelevisión pública es prácticamente el más barato en toda Europa”. “Con esa cantidad, pequeña, estamos consiguiendo mantener la calidad”, añadió la directora de Castilla-La Mancha TV. “Es una información muy cercana al espectador. Llegamos donde no pueden llegar, lógicamente, las cadenas generalistas, y está claro que eso el espectador lo agradece, porque es un servicio que no le puede dar nadie más”.