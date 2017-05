Intensa programación musical este verano en Isla Cristina con Manuel Carrasco, Antílopez y diversos festivales

Etiquetas

Manuel Carrasco actuará el 26 de agosto en el recinto ferial 'El Carmen' para cerrar su gira 'Bailar el viento'

El departamento de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) ultima los preparativos de la programación veraniega, la cual será muy completa al contar con diversos festivales, así como citas musicales y teatrales. El cantante Manuel Carrasco, el grupo isleño Antílopez, o festivales como Isla Go o Anfirock, son algunas de las propuestas confirmadas en la localidad costera para la temporada estival.

Al frente de esta delegación municipal se encuentra el primer teniente de alcalde, Francisco González, que ha adelantado que Isla Cristina va a contar durante los meses de verano con multitud de citas musicales que atraerán a miles de "festivaleros" y fans de algunos cantantes como el isleño Manuel Carrasco, que ha cerrado con el Ayuntamiento el cierre de su segunda gira 'Bailar el Viento'. La cita será el 26 de agosto en el recinto ferial 'El Carmen' y las entradas ya se han puesto a la venta.

En la víspera, calentarán el ambiente los otros isleños que también triunfan a nivel nacional, el grupo Antílopez, que llenarán el Anfiteatro Municipal al aire libre con capacidad para unas 3.000 personas.

A estas importantes citas hay que unirle el segundo 'Isla Go', uno de los festivales veraniegos mas esperados por el cartel que presentan. Si ya el año pasado consiguieron llenar con Fangoria, las Nancys Rubias o los Mojinos Escocíos, entre otros, esta año mantienen el nivel con gente como Antonio Orozco, Medina Azahara, Capitán Cobarde, No me Pises que llevo Chanclas, Dúo Dinámico, Chambao, Celtas Cortos y Rosendo, entre otros, que actuarán el 28 y 29 de julio.

Otra de las citas veraniegas es la que propone el Isla Cristina FC bajo el título 'La Fiesta de los 80' con el fin de recaudar fondos de cara a la temporada siguiente. En este evento musical colabora el Ayuntamiento ofreciendo el Anfiteatro y sus jardines anexos, infraestructuras y personal de montaje, con tal de que los asistentes puedan disfrutar de músicas 'enlatadas' y en vivo dedicadas exclusivamente a la década de la movida en España.

Por su parte, el festival 'Antirock', nombre proveniente del lugar donde se realiza, el Anfiteatro Municipal al aire libre, viene cada año mas fuerte. Es otra de las citas veraniegas musicales esperadas por los seguidores de músicas más alternativas. Será del 23 al 25 de junio y como artistas invitados ya están confirmados White Hills, Cápsula, The Shivas o Bottlecap, entre otros muchos.

Otra de las fechas musicales de reciente anuncio es el próximo Festival Internacional de Música de Cámara de Isla Cristina, entre los días 31 de julio y el 4 de agosto, en el Teatro Municipal Horacio Noguera, y donde se darán cita nombres de primer nivel en este estilo de música como el joven pianista sevillano Juan Pérez Floristán, el oboísta Daniel Fuster o el Trío Shallmoos de Salzburgo.

El edil ha señalado que para más información las personas interesadas pueden acudir al Departamento de Cultura y Festejos del Ayuntamiento isleño, sito en el centro cultural polivalente 'Juan Bautista Rubio Zamorano', llamar al 959343912, enviar un correo al e-mail cultura@islacristina.org o bien solicitar información a través del Facebook de la Delegación de Cultura y Festejos de Isla Cristina.