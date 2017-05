JESÚS VÁZQUEZ PRESENTARÁ EN TELECINCO 'ME LO DICES O ME LO CANTAS'

Etiquetas

- Famosos harán versiones de éxitos musicales con letras inspiradas en personajes y noticias de actualidad. Telecinco estrenará próximamente 'Me lo dices o me lo cantas', un programa en el que famosos harán versiones de éxitos musicales y que estará presentado por Jesús Vázquez.En el espacio, los famosos tendrán que interpretar temas con una base musical que será la de un tema conocido ampliamente por el público pero que tendrá una letra totalmente distinta a la original, inspirada en noticias y personajes de actualidad.‘Me lo dices o me lo cantas’, producido por FreeMantleMedia ('Got Talent España') recoge el concepto puesto en práctica en formatos estadounidenses como ‘The tonight show starring Jimmy Fallon’, ‘The late late show with James Corden’ o ‘Jimmy Kimmel live!’, en los que a menudo incluyen actuaciones protagonizadas por personajes muy conocidos que interpretan grandes éxitos musicales con letras que ironizan sobre la política, la sociedad o la televisión, entre otros muchos temas. Estas actuaciones registran una buena acogida por parte de la audiencia y gozan de gran popularidad en las redes sociales, donde se comparten con extraordinaria celeridad.