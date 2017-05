Javier Camarena y Sabina Puértolas, en la ópera 'La fille du régiment' en el Liceu

Etiquetas

Bibiana Fernández aportará un toque cómico al montaje como "okupa de lujo"

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona acogerá a partir del martes el dueto integrado por el tenor mexicano Javier Camarena y la soprano aragonesa Sabina Puértolas para la producción 'La fille du régiment', de Gaetano Donizetti, en la que también participará la actriz Bibiana Fernández.

En rueda de prensa, Camarena ha destacado los colores tan bien definidos de los personajes, y sobre el aria de 'Ah! mes amis' --en los que Camarena ha llegado a arrojar nueve 'do de pecho' (do sobreagudo)--, ha dicho que "impresiona mucho porque es de fuegos artificiales, muy chispeante, de mucha alegría y regocijo".

A su juicio, lo que hace tan complicada esta aria es la forma en la que está escrita porque, pese a ser belcantista, cuenta con una melodía hermosa y escrita "en una zona donde no es tan cómodo para el tenor y sobre notas que no son las mismas para cantar".

Preguntado sobre si regalará nuevamente nueve 'dos de pecho', ha dicho que no deben ser una imposición, y que éstos surgieron en la segunda y tercera funciones en Las Palmas, pero no en la primera: "La parte decisiva de que suceda o no es lo que realmente vuelve mágicas estas situaciones".

Camarena, que participó el domingo en los 50 años del Metropolitan Opera House (MET) de Nueva York (Estados Unidos), ha celebrado que se trata de una "destacada ópera belcantista", que ha sido para él un estandarte desde el inicio de su carrera.

La soprano Sabina Puértolas ha considerado la ópera "un reto vocal y un tour de force" lleno de obstáculos, que además requiere de mucha energía por su parte.

Estrenada en 2007 en la Royal Opera House, la producción del francés Laurent Pelly regresa al Liceu --donde estuvo en 2010-- tras pasar por Londres (Reino Unido), Nueva York (Estados Unidos), París (Francia), San Francisco (Estados Unidos), Viena (Austria) y Madrid.

La directora artística, Christina Scheppelmann, ha explicado que buscaban para la ópera a alguien en el papel de Duquesa de Crakentorp --un rol que no exige cantar pero sí estar sobre el escenario-- y que pensaron en ella cuando la vieron en los Premios Campoamor.

"OKUPA DE LUJO"

La actriz se ha definido como una 'okupa' de lujo del espectáculo, recordando que llegó a Barcelona como cabaretera y que tomaba café en el Café de la Ópera, frente al Liceu: "Está tan lejos de lo que vengo haciendo, que hago un bolo, paro en una gasolinera y sigo, es un privilegio".

"Yo lloraría cuando miro a la Duquesa, pero la tengo que mirar con cara de perro", ha explicado sobre la altivez de su personaje, al que solo le interesan las apariencias y que se comporta como un Godzilla, ha dicho en referencia al monstruo cinematográfico.

Ha desvelado que cuando le llegó la oferta le pareció "una locura" por el plazo, pues era 2015 y el papel era para 2017, frente al ritmo de los montajes teatrales, ha dicho.

Por otro lado, el maestro Giuseppe Finzi, que regresa al Liceu después de 'El barbero de Sevilla', ha asegurado que cuenta con un gran equipo y en una producción que funciona "como un reloj perfecto", en la que se requiere trabajar todos juntos.

Sobre la ópera, ha dicho que ha tenido una suerte casi ininterrumpida desde su presentación en París, y que después de la era Pavarotti que potenció el rol del tenor, era una ópera que realzaba más a la soprano: "Ahora apunta más al tenor".