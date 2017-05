El Orfeón Pamplonés lanza una campaña para captar voces

Etiquetas

El Orfeón Pamplonés busca voces y ha lanzado una campaña con un mensaje basado en el compromiso del cantante y en lo que el Orfeón puede ofrecer a su vez, un ocio activo que incluye no sólo música, sino valores añadidos como subirse a algunos de los grandes escenarios, con maestros y orquestas de renombre internacional o la posibilidad de conocer nuevas personas.

Además, el Orfeón ofrece la posibilidad de conocer nuevos lugares, no sólo destinos como Nueva York, Londres o París, concretamente la temporada que viene el Festival de Noches Blancas de San Petersburgo, sino también los pueblos de Navarra, a los que el Orfeón destina un ciclo propio, que busca acercar la música a la sociedad.

El Orfeón, compuesto por cantantes amateur, no dedicados profesionalmente a la música, no cuenta con todos sus componentes en todos sus conciertos. Cada concierto requiere unas necesidades de ensayo y en ocasiones de desplazamientos que no todos los cantantes pueden abordar, ya sea por cuestiones laborales, familiares o de otra índole. Además, algunas de las obras requieren de un número elevado de cantantes, en ocasiones superior a los noventa o cien de media de que dispone el coro.

Los ensayos son los lunes, martes y jueves de ocho a diez de la noche en la sede del Orfeón en la calle Pozoblanco. Los interesados deberán llamar en horario de mañanas al teléfono del Orfeón (948222089) y se les citará para una prueba, tanto vocal como de conocimientos musicales. Si bien a priori se marcan algunas limitaciones, por ejemplo de edad, cerrando la entrada a mayores de sesenta años, en cada ocasión se valorarán las circunstancias concretas, ya que si el solicitante tiene experiencia coral reciente sí podría ser admitido.