Oviedo lleva la zarzuela al siglo XXI en el Campoamor con 'Maharajá', el primer estreno en el género desde 1981

La zarzuela 'Maharajá' producida por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo lleva al género chico al "siglo XXI". El teatro Campoamor acoge el estreno de la obra este jueves 15 de junio y el próximo sábado 17.

Las dos funciones se enmarcan dentro del XXIV del Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo y ha sido un encargo del Ayuntamiento con motivo del 125 aniversario del emblemático teatro ovetense. Como han destacado el presidente de la Fundación y concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, y el director artístico del festival, Cosme Marina; se trata del primer estreno de una zarzuela en España desde el de 'Fuenteovejuna' en 1981.

La presentación de 'Maharajá' ha tenido lugar este lunes en el Salón de Té del Campoamor con la participación del reparto y los creadores de la obra Guillermo Martínez, composición musical, y el actor y autor teatral, Maxi Rodríguez.

El edil ha resaltado que se tratará de un "acontecimiento cultural de primer orden" y ha señalado el "cariño, entusiasmo y ternura" de toda la gente que ha formado parte del proyecto. "Están haciendo y van a hacer historia", ha añadido.

Martínez ha definido su trabajo en 'Maharajá' como "un sueño en vida" y ha considerado que el libreto elaborado por Maxi Rodríguez es "una obra maestra del género". El autor mierense no ha querido desvelar el argumento de la zarzuela, pero ha revelado que seguirá la línea de su trabajo habitual de hacer un humor que provoque una "carcajada reflexiva", con un poso de "amargura". "No me gusta hacer humor inane y bobalicón", ha afirmado.

Respecto a la música, Martínez ha explicado que se trata de "un caleidoscopio de colores musicales" que contendrá "esencias asturianas e indias" y contará con "guiños" a la zarzuela clásica y los ritmos que "nos rodean" actualmente en la calle.

El reparto de 'Maharajá' está formado por, entre otros, el tenor Juan Noval-Moro, la soprano Beatriz Díaz, la actriz Martina Bueno, el barítono David Menéndez, la mezzosprano María José Suárez y el actor

Roca Suárez. La dirección musical corre a cargo del director de la Orquesta Oviedo Filarmonía, Marzio Conti, que participa en el montaje junto al coro de la Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo.