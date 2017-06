Los conciertos de La Pegatina en Dublín, Londres y Edimburgo cierran la novena temporada de Rock Sin Subtítulos

Etiquetas

Rock Sin Subtítulos llega al final de su novena temporada con un broche de oro: el tour europeo de La Pegatina. El grupo de la verbena perpetua y el buen rollo tiene previstos tres conciertos consecutivos, 9 de junio en Dublín (Button Factory), 10 de junio en Londres (Scala) y 11 de junio en Edimburgo (Liquid Room).

La Pegatina es el grupo español más internacional. Sumando todos los tours que llevan en sus años de andadura, acumulan a sus espaldas el equivalente a 20 vueltas al planeta Tierra. Y es que La Pegatina se ha convertido en todo un referente, como pudo comprobarse en los dos conciertos de fin de gira en Madrid en octubre de 2016 donde también se despedían del formato 'big band' como La Gran Pegatina.

Actualmente andan enfrascados en un proyecto "pionero y sorprendente" junto a Laboratorio Sonoro para dar una nueva lectura a una selección de canciones de su último disco, 'Revulsiu', editado en 2015, a la vez que afrontan su gira más ambiciosa a lo largo y ancho del globo terráqueo.

Desde el arranque de temporada en octubre de 2016 con la organización en Londres de uno de los tres únicos conciertos de la banda catalana Sopa de Cabra, la iniciativa cultural Rock Sin Subtítulos ha completado un período con cifras muy por encima de los resultados de años anteriores.

Esta temporada han pasado por capitales europeas artistas como Izal, Love of Lesbian, Quique González y Los Detectives, Lendakaris Muertos, Manel o Kase.O (todos ellos consiguiendo sold out). Un total de 22 conciertos (5 más que en la pasada temporada), 8 sold out y alrededor de 13.000 asistentes (sin aún sumar el público que llene los tres conciertos de La Pegatina).

Rock Sin Subtítulos es una iniciativa pionera que desde hace nueve años promueve y facilita las actuaciones de grupos y solistas musicales españoles de todos los estilos en diversas capitales europeas. Desde sus inicios, Rock Sin Subtítulos ha pretendido tender puentes y establecer sinergias culturales con otros países, además de servir de escaparate internacional para la industria española del directo.

Rock Sin Subtítulos además también organiza las Mega Spanish Parties mensualmente en la sala Scala de Londres, la fiesta para españoles más multitudinarias del Reino Unido, donde se pincha música de nuestro país y que se han convertido en referencia del ocio nocturno para nuestros paisanos residentes allí.