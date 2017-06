Políticos "vestidos como Reservoir Dogs" y que cantan al dinero llegan al Teatro Pavón Kamikaze con 'Iberian ganster'

Etiquetas

La obra 'Iberian Gangster' de Julio Salvatierra desembarca el próximo 1 de julio en el Teatro Pavón Kamikaze con políticos "vestidos como 'Reservoir Dogs'" y que cantan al dinero y a los sobres de la corrupción, aunque con una mirada humorística.

Esta comedia musical, que se programará en "funciones golfas" en La Sala, surgió durante el año 2016, cuando Álvaro Lavín y Julio Salvatierra (ambos de Meridional Producciones) comenzaron a preguntarse "qué harían el resto de personas" que no forman parte de la política si se vieran en la misma situación que los dirigentes del país.

"Todo el que se acerca a una institución política parece que termina agarrado a la corrupción, pero son gente normal que se relaja cuando llega a lo público", ha señalado Lavín. En esta misma línea se ha expresado Salvatierra, quien ha reiterado que el objetivo de la obra es el de "tener una mirada más humana" respecto a la corrupción. "Hay muchas cosas en estos casos y nosotros queríamos verlo de cerca", ha indicado.

Alberto Granados ha compuesto la música del espectáculo --con doce números intercalados entre el texto-- que apuesta por el humor como vía principal para hablar de la corrupción policial. "No queríamos hacer una obra más digerible gracias a ese humor, sino más entretenida", ha matizado Lavín.

'Iberian gangster' parte de una historia real --aunque los responsables no han dado nombres-- de un político que empezó su carrera en el Partido Comunista, pasó al PSOE y termina en el PP, donde "le pillan con las manos en la masa" y la prisión amenaza a su horizonte más próximo.

La relación con su mujer y, en especial con su hija que también ha decidido dedicarse a la política, ocupan gran parte de la obra y sirve para analizar "cómo estas personas tratan de calmar su conciencia y cuáles son las razones que justifican sus actos, si es que las hay", ha explicado Lavín.

UN BUEN PISO Y INGLÉS "DEL BUENO"

La obra alterna esos números musicales en los que se llega a enumerar más de una veintena de casos de corrupción, se pregunta respecto a qué es la corrupción y se responde que es una manera de "aprovechar la situación para ganar un poco más" o se hablan de los anhelos de esta clase política --"un buen piso, una casa en el campo y que los hijos hablen inglés del bueno"--.

"En el fondo, venimos a agitar, porque ya estamos tan acostumbrados a esto de la corrupción que ya hay gente que hace hasta un musical", ha bromeado el director de la obra, quien reconoce que "no ha habido problemas en encontrar referencias" a la hora de escribir el texto.

LOS POLÍTICOS COMO ESPECTADORES

Lavín ha contado el deseo de que "muchos políticos vayan a ver la obra e, incluso, corrijan lo que no estén de acuerdo", aunque se ha mostrado poco confiado en que eso ocurra. "Llegado un punto, decidimos que no íbamos a tener cuidado con nada y aún así, la realidad ha superado a la ficción: no hemos incluido muchas historias porque nadie nos creería", ha ironizado.

Clara Alvarado, Miguel Gamero, Chani Martín, Eva Martín, Xavi Melero e Iván Villanueva completan el reparto de 'Iberian Gangster', que estará hasta el 30 de julio en el Pavón tras su paso por Málaga y Valencia. "Pese al tono festivo para que la gente pase un rato agradable, es una historia triste", ha concluido Lanvín.