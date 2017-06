La gala de los Premios Max en Valencia de mañana será "un canto a la autoría"

Etiquetas

La gala de la XX edición de los Premios Max de las Artes Escénicas se celebrará este próximo lunes 5 de junio en el Palau de las Arts de Valencia con una ceremonia que será "un canto a la autoría --y muy especialmente, la autoría con acento femenino--", según ha adelantado la organización.

Así, esta gala ofrecerá "un explícito y emotivo" homenaje a los creadores en el que, además, no faltará un guiño a estas dos décadas de existencia de los galardones. La gala de los Premios Max está organizada por la Fundación SGAE, con la colaboración de la Generalitat Valenciana, y será retransmitida por La 2 de Televisión Española (TVE) en directo.

Dirigida por Joan Font, máximo responsable de la compañía Comediants, la gala será conducida por la actriz y presentadora Ana Morgade. "La gala de este año quiere ser un canto a la autoría ya que sin los creadores no habría nada: ni música, ni teatro, ni danza", ha señalado Font.

Para el director teatral será relevante "poner el acento" en la autoría en clave femenina, pues "son enormes las dificultades cotidianas que la mujeres deben sortear para poder llevar adelante su trabajo en el ámbito de la creación". "Creo que este es un tema todavía pendiente en las artes escénicas", ha explicado.

En este sentido, Inés París, presidenta de la Fundación SGAE y primera mujer que ostenta este cargo en sus 20 años de existencia, ha recordado que, sin la aportación de las mujeres al mundo de la creación, "se pierde el testimonio, los sueños, las ideas y realidades de la mitad de la humanidad".

La organización ha diseñado un espectáculo "eminentemente festivo, sorpresivo, de espíritu mediterráneo y novedoso". "Es una historia colectiva que huye deliberadamente del formato habitual de este tipo de ceremonias y que pretende mostrar el amplio abanico de géneros que encajan en el concepto de artes escénicas", ha destacado Font.

MÚSICA, CIRCO, MAGIA Y DANZA

Habrá así espacio para la música, el circo, la magia, la danza o el teatro de calle. Por otro lado, en referencia al 20º aniversario de los Premios Max, la celebración ofrecerá también una "reflexión en torno al paso del tiempo en las artes escénicas".

En línea con "el espíritu valenciano", precisamente, la música estará muy presente durante todo el espectáculo. La creación y dirección musical corre a cargo de los valencianos Josep Zapater y Noèlia Pérez, artífices del montaje 'Two ladies or not two ladies'.

"La música ha sido escrita específicamente para la gala y será intepretada por una formación creada también a propósito para el espectáculo. Es una música muy festiva y teatral", ha revelado Font, quien ha querido contar con una amplia representación de artistas de la Comunidad Valenciana para la ceremonia.

Ésta no es la primera vez que Joan Font se enfrenta a un montaje de estas características. En 1999, de hecho, dirigió la segunda edición de los Premios Max. El director de Comediants se muestra "agradecido y feliz por repetir encargo" que permite "mezclar a profesionales de diversas disciplinas y vivir el proceso de la creación con un nivel máximo de intensidad y en un plazo de tiempo muy reducido".

Esta edición de los Premios Max cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, Correduría de Seguros Campos & Rial; Ernst & Young y Fluge Audiovisuales.

23 CATEGORÍAS A CONCURSO Y 3 PREMIOS ESPECIALES

Durante la ceremonia desfilarán por el escenario del valenciano Palau de les Arts los ganadores de los Premios Max de las Artes Escénicas en sus 23 categorías, dado que este año se ha incorporado un nuevo galardón específico dedicado al 'Espectáculo de Calle'.

Además, estarán los tres premios especiales concedidos por el comité organizador: Max de Honor, que recibirá el autor, dramaturgo y director sevillano Salvador Távora; Max a la Contribución a las Artes Escénicas, que irá a manos de la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro; y el Max Aficionado, para el grupo de Teatro Yeses.

Organizados por la Fundación SGAE desde 1998, los Premios Max, cuentan con un galardón diseñado por el poeta y artista plástico Joan Brossa (Barcelona, 1919/1999), impulsor de uno de los colectivos renovadores del arte español de posguerra.