El Principal de Castellón ofrece un recorrido por los musicales más exitosos del mundo con 'Viva Broadway'

Etiquetas

El Teatro Principal de Castellón ofrece un recorrido de una noche por los musicales de más éxito representados en el epicentro de las artes escénicas de Nueva York con el espectáculo 'Viva Broadway', una obra que revive más de un siglo de 40 teatros en 25 espectaculares números. El viaje arranca este domingo 7 de mayo a las 19 horas, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Bajo la historia de la visión del precursor de los musicales Thomas Baker, un hilarante personaje que no dejará indiferente, el público vivirá hasta 18 musicales en una noche inolvidable: 'Aplausos', 'Grease', 'Mamma Mia', 'Hairspray', 'Chicago', 'Cabaret', 'El Fantasma de la Opera', 'Fama', 'Flashdance', 'A Chorus Line', 'Evita', 'Cats' y son solo algunas de las obras que el espectador descubrirá dentro de 'Viva Broadway'.

Más de 200 piezas de vestuario, pantallas, shows de luces y elementos aéreos enmarcarán a las más famosas canciones del teatro musical, interpretadas con voces en directo a través de coreografías espectaculares, en las que cantantes, bailarines, actores y acróbatas harán vibrar a los participantes en este viaje musical.

Entre otras canciones, se podrán escuchar 'Odio a Shakespeare', 'Un Musical', 'Supercalifragilistico', 'Más allá del Arco iris', 'Folies Berguere', 'Fantasma de la Opera', 'You cant stop the bea't, 'Ghost', 'Mambo', 'Mamma mia', 'Dancing Queen', 'Fame' o 'New York, New York'.

El Musical ha sido representado con gran éxito de taquilla y críticas en Madrid (teatro Amaya, con más de 100 funciones), y actualmente se encuentra en su gira nacional en más de 20 ciudades, entre ellas: Barcelona (Teatro Apolo), Valladolid (Carrión), Málaga (Alameda), Bilbao (Campos Elíseos), Sevilla (Quintero) y, próximamente, en València (Olympia).