El espectáculo 'We Love Queen' "resucitará" a Freddie Mercury en su estreno nacional en el Olympia de València

Etiquetas

El espectáculo 'We Love Queen', que celebrará su estreno nacional el próximo 19 de julio en el Teatro Olympia de València, ofrece un nuevo concepto alejado del típico tributo a la banda británica para optar por una función "con hilo argumentativo" que mezcla elementos del teatro, la danza y el concierto para narrar la "resurrección" de Freddie Mercury y terminar con un concierto de las canciones más importantes del grupo.

Así lo explicado en la presentación a los medios este jueves el productor ejecutivo de la obra, Fernando Gonzalo, que ha calificado el proyecto como "innovador y muy difícil de encasillar" con una "cuidada puesta en escena" y la participación de cuatro músicos y seis bailarines. "Estamos seguros de que a los fans de Queen les va a encantar, pero además es un espectáculo muy atractivo para todos los públicos por su montaje espectacular y lo divertido de la historia", ha añadido.

El montaje, que estará en cartel en la sala valenciana hasta el día 30 de julio, está dirigida por Yllana, que además lo coproduce junto a Barabú. La obra trasladará al espectador a un futuro en el que el ser humano ha dejado de creer en las religiones tradicionales. Guiados por sacerdote de la Iglesia de Adoradores de Queen, los asistentes participarán en una ceremonia de exaltación a la vida y obra de la banda.

Lo que nadie sabe es que uno de los presentes entre el público será elegido "divinamente" para que Mercury se encarne en él. A partir de aquí, este personaje se irá transformando en el cantante hasta acabar ataviado con el mítico atuendo del concierto de Wembley y convertir la misa en un concierto en el que se tocarán todos los clásicos de Queen, una banda responsables de himnos 'We will rock yoy', 'I want to break free' o 'Bohemian Rapsody', entre otros.

Gonzalo ha asegurado que esta obra se centra en la interacción con el público "para enganchar a todos desde el minuto 1". La puesta en escena, uno de los puntos fuertes del espectáculo según la organización, correrá a cardo de Carlos Braida, quien ya ha diseñado decorados de importantes obras teatrales como 'The Hole'. Por su parte, la dirección musical estará al cargo de Julio Vaquero, quien ha compuesto la música de obras como 'Jaque Mate', 'Fraude' o 'El viaje de Pinocho'.

"CREERÁN QUE ESTÁ VIENDO A LA BANDA ORIGINAL"

El representante de Barabú ha asegurado que, pese a tratarse de un espectáculo "muy particular en cuanto a su concepto", no estará exento de "todo lujo de detalles" sobre la banda y una caracterización de los músicos muy cuidada para deleitar a "los más puristas".

"No faltará la aspiradora de Mercury o Brian May tocando la guitarra con su moneda, el público creerá que está viendo a la banda original", ha afirmado Gonzalo.