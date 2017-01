El Rojas de Toledo contará con The Hole, Incendios, La voz dormida y Estrella Morente en su programación de primavera

Etiquetas

El Teatro de Rojas de Toledo contará con el musical 'The Hole', las representaciones teatrales de 'Incendios' y 'La voz dormida' y el concierto de la cantante de flamenco Estrella Morente entre los actos de su programación de primavera, pero será con 'Ninnette y un señor de Murcia' con la que se inicie la temporada.

Así ha sido presentada este viernes por la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, que ha estado acompañada del vicealcalde y concejal de Cultura, José María González Cabezas, y el coordinador del Teatro de Rojas, Adolfo Cano.

Según ha reseñado la alcaldesa, se trata de una programación para la que se ha destinado un presupuesto total de 195.000 euros procedente de la partida de la Concejalía de Cultura, que ha visto aumentado un 10 por ciento su cantidad en relación al pasado año. "El Rojas sale bien parado", ha afirmado Tolón.

En cuanto a la programación, ha puesto de manifiesto que es "muy completa y a gusto de muchos". Algo que ha corroborado el concejal de Cultura afirmando que habrá "humor, música y danza con una parte destinada al público infantil y adolescente".

De este modo, será el viernes, 10 de febrero, cuando dé comienzo este nuevo ciclo teatral con 'Ninette y un señor de Murcia' en la que participan actrices como Julieta Serrano y Natalia Sánchez. El día 12 será el turno de 'Déjate llevar' y será para un público reducido, pues se ubicarán en el escenario.

El 17 y 18 de febrero podrá verse 'La autora de las Meninas o ¿Dónde está el cuadro?' con Carmen Machi; y los días 23, 24, 25 y 26 el musical 'The Hole' que "podría ser visto, en estas cuatro jornadas, por cerca de 6.000 personas", ha explicado Adolfo Cano. También el día 26 de febrero los más pequeños podrán disfrutar de 'Alokayto' una gala de magia del Mago Kayto.

Ya en marzo, la programación se iniciará los días 3 y 4 con 'Idiota' y continuará el día 5 con 'Tao. The samurai of the drums'. Además, el viernes, 10 de marzo, tendrá lugar 'Leyendas de Bécquer' un musical sobre las leyendas del poeta; y el domingo día 12 le tocará el turno a 'Tuandot'.

Por otra parte y destinado principalmente al público adolescente, podrá disfrutarse de 'El pequeño poni', una obra que "aborda el acoso escolar de un hecho real concreto ocurrido en Estados Unidos", según ha explicado el coordinador del teatro.

Dentro de la programación infantil, en este caso para niños de tres o cuatro años, también se podrá ver 'Brujas madrinas' el día 19 de marzo. Para terminar el mes, la cantante flamenca Estrella Morente ofrecerá un concierto el día 26 y también se representará 'Pareja abierta' el día 31.

PROGRAMACIÓN DE ABRIL

Ya en el mes de abril, el día 2 será 'La flauta mágica' adaptada a la obra de Mozart. Los días 21 y 22 de este mes será el momento de 'Páncreas', y el 23 le llegará el turno a la danza con 'Los ballets de Francia'. El mes pondrá punto y final con 'Nabucco', el día 29, y 'El guardián de los cuentos', el día 30.

En cuanto al mes de mayo, el día 7 llegará 'Incendios' con Edu Soto y Álex García; y 'Quien tuvo retuvo' con Faemino y Cansado los días 11, 12 y 13. El día 14 estará dedicado al público infantil con 'Todo encaja'; mientras que los días 19 y 20 tendrá lugar el espectáculo 'Peer Gynt, el gran monarca'. El mes concluirá con 'La voz dormida' de Dulce Chacón el día 30.

Por último, para el mes de junio y fuera de ciclo, la representación será el 'Festival de magia, Toledo Ilusión 2017' prevista para los días 2, 3 y 4 de junio.

VENTA DE ABONOS

Según ha concluido Cano, la venta de abonos, iniciada el pasado 24 de enero, ha superado ya el 50 por ciento llegando a los 250 vendidos. Concretamente, puede adquirirse el abono para el XVII Ciclo de Teatro Contemporáneo, por 70 euros e incluye siete espectáculos; y el abono para el Ciclo de Teatro y danza en familia por 25 euros con cinco espectáculos.