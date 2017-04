Rutas Enemigas celebra su V aniversario el 22 de abril en Toledo con una 'Jam Session' enfocada a la música negra

Etiquetas

El programa de radio libre 'Rutas Enemigas' celebra el próximo 22 de abril, a partir de las 21.00 horas en el Libro-Taberna El Internacional, su V aniversario con una 'Jam Sessión' enfocada a la música negra --soul, blues, ritm & blues-- dirigida por Dani Romero.

Así lo ha indicado a Europa Press el responsable del programa, Daniel Díaz, quien ha señalado igualmente que la celebración del aniversario continuará a sobre las 23.00 horas con una sesión de música a cargo de DJ 'Flaming Rock' y él mismo como DJ 'Rutas Enemigas'.

Pero antes de todo eso, el programa de radio de la semana en la que se celebra el aniversario, es decir, el del próximo jueves 20 de abril, se realizará a modo de previa de la cita del día 22 y en el mismo participarán todos los músicos que toquen en la 'Jam Session'.

Un aniversario que, según ha explicado Díaz, volverá a celebrarse de nuevo de noche, como la segunda edición que tuvo lugar en el barrio de el Polígono, tras varios años iniciándose a primera hora de la tarde. "Quería que el asunto fuera más golfo", indica.

CAMBIO DE FORMATO

También supone esta edición un cambio en el formato respecto a las anteriores ediciones tras un cambio de planes, ya que el V aniversario de Rutas Enemigas iba a contar en un principio con las actuaciones de dos bandas de fuera de la ciudad de Toledo.

Sin embargo, el responsable del programa de radio indica que "las circunstancias" le han obligado a cambiar, ya que en un principio el evento se iba a celebrar en la sala The Crowd Funding de la capital regional. "No salió y me parece bien lo que voy a hacer", ha apuntado.

Algo que no quita para que el año que viene el formato cambie otra vez, según afirma Díaz, quien añade que ya está pensando en el aniversario del año que viene y en otros espacios de la capital regional.

BALANCE DE RUTAS ENEMIGAS

Por otro lado, el responsable de 'Rutas Enemigas' ha hecho balance desde que hace año y medio decidió iniciar una nueva etapa por libre tras abandonar la emisora de radio Onda Polígono. "Para mí se ha mejorado y --el programa-- ha crecido en todos los aspectos".

Así, apunta a que la audiencia ha crecido de "forma salvaje" este último mes de marzo con un tercio más en comparación con febrero, según los parámetros que tiene para comprobarlo, como son iVox o el blog de 'Rutas Enemigas' --rutasenemigas.blogspot.com.es--

A ello ha añadido la calidad de los programas que, bajo su punto de vista, también se ha visto mejorada al trabajar con distinta gente o en lugares diferentes. "Me muevo más, utilizo más el teléfono, las colaboraciones tienen una entidad mucho mejor y le dan más empaque al programa", ha dicho.

Respecto al futuro, Díaz apunta a su afán es buscar nuevos sitios, espacios y ámbitos en los que trabajar. Así, ha adelantado que está en contacto con dos librerías de la ciudad donde tiene "cosas" previstas o que entrevistará en la Feria del Libro de Toledo el próximo mes de mayo a Tomás González, autor del libro 'Punk, pero ¿qué punk?'.