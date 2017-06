Simon Cowell anuncia un single solidario con las víctimas de la Torre Grenfell Blaze

Etiquetas

Cuatro días después del trágico incendio que acabó convirtiendo la Torre Grenfell Blaze de Londres en una pira, las muestras de solidaridad no paran de sucederse. El último en sumarse a esta causa es Simon Cowell, que anunciaba la producción de su single cuyos beneficios serán para los afectados por el devastador desastre que ha acabado con la vida de 17 personas y treinta están hospitalizadas -17 de ellas en estado crítico - cifras que podrían aumentar porque los últimos siete pisos del edificio no han podido ser rastreados por los bomberos. "Estoy viendo las imágenes del incendio de la Torre Grenfell en Londres. Angustioso", escribió en su Twitter el jurado de Britains' Got Talent. "Esperamos confirmar mañana la grabación de un single con el que se recaudará dinero para los afectados por esta tragedia", añadió en otro tweet.