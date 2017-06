Simon Cowell lanza hoy el single solidario con las víctimas de la Torre Grenfell

Etiquetas

Simon Cowell ha confirmado el lanzamiento hoy, miércoles 21 de junio, del single solidario con las víctimas y afectados por el incendio que arrasó la semana pasada la Torre Grenfell. El productor musical reunió el pasado fin de semana a un total de 52 artistas, que se han involucrado en la grabación de la nueva versión del clásico de Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. El empresario se mostró impresionado y conmovido en el programa Good Morning Britain por las catastróficas consecuencias del fuego de Londres: "He visto muchas cosas malas pero esto me provoca escalofrios" subrayó.