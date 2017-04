El Teatre Principal acoge este miércoles el proyecto musical 'Barba Corsini'

Etiquetas

El Teatre Principal acogerá este miércoles a las 20.00 horas en la Sala Pequeña la actuación 'Barba Corsini', el nuevo proyecto del poeta Eduard Escoffet y el músico Pope.

Este espectáculo está integrado dentro del 'XIX Festival de Poesía del Mediterráneo', según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

'Barba Corsini' es un proyecto "a medio camino entre la poesía y la música electrónica", donde juega un papel fundamental la improvisación y las técnicas del 'spoken word'.

Desde la institución insular han asegurado que Escoffet es poeta y "agitador cultural" que ha practicado varias vertientes de la poesía, a pesar de que actualmente se centra en el trabajo poético sonoro y el recital en directo.

Por otra parte, Pope es un músico multiinstrumentista que ha realizado una "exploración profunda en el 'Do It Yourself' a todos los niveles, desde tocar y grabar a componer e improvisar".