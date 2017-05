El Teatro-Auditori de Sant Cugat cerrará la temporada con más de 93.700 espectadores

Etiquetas

El Teatro-Auditori de Sant Cugat cerrará esta temporada con 93.740 espectadores desde el pasado septiembre hasta el próximo julio, un récord para el equipamiento cultural, según ha informado este martes el Ayuntamiento en un comunicado.

El punto final de la temporada llegará con dos espectáculos: 'La Gran Ilusión' del Mago Pop, que han podido ver 8.280 personas en diez funciones, y un concierto de Roger Hodgson of Supertramp, que tendrá lugar el próximo 13 de julio, con las localidades ya agotadas.

En total, se han programado 75 espectáculos en 102 funciones --sin contar el Festival Petits Camaleons, en octubre-- con la presencia de compañías como Cheek by Jowl con 'The Winter's Tale', dirigida por Declan Donnellan; el Sant Petersburgo Festival Ballet con el 'Lago de los cisnes', y Blanca Li y María Alexandrova con 'Déesses et Démones'.

El Ayuntamiento ha destacado que la ocupación ha superado el 80%, con un total de 68.662 espectadores, y ha señalado que un 55,21% de las entradas se han obtenido por Internet.

Ha avanzando que la próxima temporada contará con artistas como el último representante español en Eurovisión, Manel Navarro; con Jarabe de Palo; Faemino y Cansado; el musical 'Priscilla, reina del desierto', y Chucho Valdés y Gonzalo Rubalcaba, dentro del 49 Festival de Jazz de Barcelona, entre otros.