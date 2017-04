El Teatro Central de Sevilla acoge mañana el estreno en España de 'La caída de la casa Usher', de Philip Glass

Etiquetas

El escenario de la Consejería de Cultura ofrece la ópera completa interpretada por Zahir Ensemble y dirigida por Juan García Rodríguez

El ciclo Música(s) Contemporánea(s), con el que la Consejería de Cultura busca dar visibilidad a las tendencias musicales más vanguardistas, ofrece su cuarto concierto de la temporada con el estreno en España de una de las cumbres de la ópera del siglo XX: 'La caída de la casa Usher', de Philip Glass, sobre el relato de homónimo de terror de Edgar Allan Poe. La representación tiene lugar este miércoles 26 de abril en el Teatro Central, con música interpretada por Zahir Ensemble bajo la dirección de Juan García Rodríguez.

La ópera tiene una duración de 90 minutos repartidos en dos actos, siendo Arthur Yorinks el autor del libreto basado en el cuento original de Poe; en éste un joven es invitado a la casa de su amigo de la infancia Roderick Usher, artista excéntrico que vive recluido junto a su hermana Lady Madeline, ambos de precaria salud. Usher vive presa de una extraña enfermedad, pero quien muere es la hermana. Tras depositar su cadaver en una cripta comienzan a sucederse terribles acontecimientos que conducirán a un trágico final.

'La caída de la casa Usher' es, según se destaca en un comunicado, la más interpretada de las óperas compuestas por Philip Glass, el gran clásico del minimalismo (denominación que el propio Glass rehuye) y fue compuesta en 1988. El propio autor dice sobre esta obra que "Poe sugiere mucho pero no explicita nada; ¿Es la historia real o es una alucinación?" Con esa premisa Philip Glass monta una obra llena de ambigüedad en la que "el incesto, la homosexualidad, el asesinato y lo sobrenatural llenan el aire, o quizás sólo existan en la imaginación del público", dice el compositor de Baltimore.

Bajo la dirección musical de Juan García Rodríguez, la escénica de Thierry Brühl y con Francisco Soriano como maestro repetidor, los principales papeles están interpretados por los y las siguientes cantantes: William, un visitante: David Lagares, barítono; Roderick Usher: Alain Damas, tenor; Madeline Usher: Sachika Ito, soprano; Sirviente: Javier Cuevas, bajo; Médico: Francisco García, tenor.

Los músicos agrupados en esta ocasión bajo Zahir Ensemble son los siguientes: Alfonso Rubio, flauta, flautín; Carlos Lacruz, clarinete; Begoña Roche, fagot; Vicente Giner, trompa; José Tur, percusión; Francisco Soriano, teclados; Antonio Duro, guitarra eléctrica; Colette Babiaud, violín; Lara Sansón, violín; José Ángel Esteban, viola; Ivo Cortés, violonchelo; y Eduardo Rodríguez, contrabajo.

PHILIP GLASS

El pasado 31 de enero Philip Glass cumplía 80 años. Lo que en un principio provenía de la franja de la música underground se ha convertido con los años en un estilo ubicuo cuyas ráfagas de arpegios repetitivos no son difíciles de oír en anuncios televisivos y bandas sonoras. La radical limpieza y claridad de un mecanismo hipnótico funcionando en movimiento perpetuo de partituras como 'Music in similar motion' o 'Music with changing parts', obras revolucionarias en su época, permanecen como piezas congeladas en el tiempo.

El encantamiento que producen sus ciclos repetitivos ha calado en la imaginación de millares de oyentes, quizá por sus bandas sonoras y óperas más que por las obras en las que fijó su estilo. Para Gavin Bryars, Glass "ha sido instrumental para abrir los teatros de ópera a una público nuevo y más joven. También el que ha conseguido los mayores encargos desde que Verdi escribió Aida". Bryars considera 'Satyagraha', 'Akhnaten' y 'The Fall Of The House of Usher' puntos altos en la opera del siglo XX.