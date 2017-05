María Teresa Campos de Bigote Arrocet: "'Supervivientes' es como un 'Sálvame' en la playa"

Etiquetas

Sin duda la persona que más de menos está echando a Edmundo Arrocet es María Teresa Campos y es que eran una de las parejas más unidas del panorama nacional. Aunque la periodista ha preferido mantenerse en un segundo plano en cuanto al concurso se refiere, lo cierto es que en esta ocasión María Teresa sí que reconoció que está viendo a Bigote en la isla como es realmente él.

MARÍA TERESA CAMPOS SE MUESTRA MUY ORGULLOSA DE LOS PRIMEROS DÍAS DE EDMUNDO EN LA ISLA DE SUPERVIVIENTES

Aunque desde el principio Edmundo ha sido uno de los blancos fáciles para sus compañeros, lo cierto es que el cómico no termina de integrarse con el resto de sus compañeros de isla y es que desde la primera semana ha permanecido muy aislado y hermético. En esta ocasión María Tersa acudió a la entrega de las Medallas de Oro de la Comunidad de Madrid y aseguró que ella no irá a la isla a verlo.

CHANCE: María Teresa nos puedes atender.

María Teresa Campos: Mira, si queréis hablar de lo que hemos venido, sí. Estamos aquí muy orgullosas de poder compartir con los que han sido premiados con las medallas y con los madrileños en general y con la presidenta en particular a la que le tenemos un especial afecto, a Cristina Cifuentes. Es un día grande para Madrid, de todos nosotros, para pedir que hagamos algo todos juntos. A los políticos le pedimos muchas cosas pero hay que hacerlo también nosotros.

MARÍA TERESA CAMPOS: "DESPUÉS DE '¡QUÉ TIEMPO TAN FELIZ!' ME HE QUEDADO UN POCO CON EL MONO DE LA MÚSICA"

CH: ¿Qué destacas de Alejandro?

MT: Para mí es el gran lujo de mi vida que la primera vez que sale en televisión que era como un niño.

CH: ¿Cómo le recuerdas?

MT: Varias veces se ha puesto ese video, cuando era de televisión española, era un niño al que yo le sacaba cosas porque él estaba cortado. Luego le tengo una grandísima admiración, no solo como autor e intérprete y por ser alguien de los que se quedarán para siempre, sino por lo que es de generoso con los compañeros. Hay mucha gente que se han hecho famosos como Pablo López o Vanesa Martín que siguen teniendo el apoyo y eso lo hacen los grandes que no les importan que salgan más.

CH: Ayer fue el día internacional de Alejandro Sanz.

MT: Muchas veces no sabemos lo grande que son mucha gente que tenemos. A veces nos quedamos parados en cosas que no tienen importancia. Durante toda mi vida yo he hecho música, desde los 16 años en la radio, apoyé a mucha gente. El apoyo a la música siempre, porque me ha gustado.

CH: Después de 'Qué tiempo tan feliz'.

MT: Me he quedado un poco con el mono de la música.

MARÍA TERESA CAMPOS: "ME ESTÁN BUSCANDO UN PROYECTO PORQUE NO VAN A TIRAR EL DINERO QUE ME PAGAN"

CH: ¿Cómo se lleva ahora el estar sin programa?

MT: Estoy tranquila, ha sido un año de muchas cosas, hacer un programa ocho años en esta época nuestra en la televisión es difícil porque hay mucha competencia. Ahora no me viene mal un poco de descanso, trabajo los miércoles y me siento libre para ir al cine y para muchas cosas. Nada, luego tengo un contrato gracias a Mediaset que es un contrato que yo les estoy muy agradecida que por otra parte he trabajado mucho en esa casa y estando hoy en día como están, pues tengo que decir que soy una privilegiada.

CH: ¿Te gustaría otro proyecto televisivo?

MT: Yo sé que me están buscando un proyecto porque no van a tirar el dinero que me pagan.

CH: ¿Lo de cantar existe?

MT: Lo de hacer un disco, sí, lo que pasa es que como se largó allí de dónde yo no voy a hablar.

CH: ¿Pero cómo estás tú?

MT: Fenomenal. Yo estoy viendo cómo es él. Él es una persona que nunca entra en conflicto, es especialmente buena persona y era una ilusión como dije y que yo en su día me enfadé porque a nadie le gusta, yo sé que eso no solo es un programa de supervivencia, también es* si lo digo me van a poner verde, tiene la cosa que la gente se lo pasa bien porque es como un Sálvame en la playa.

MARÍA TERESA CAMPOS: "SI LOS QUE VAN ALLÍ HABLAN DE MÍ, PUES ESO SE LLEVA EN EL PRECIO"

CH: Da la sensación que todo el mundo habla por ti y tú no.

MT: Yo fundamentalmente no hablo porque no he ido a supervivientes tienen que hablar de los que están allí. Luego si los que van allí hablan de mí pues eso se lleva en el precio, tienes otras cosas buenas en tu vida.

CH: ¿Lo de ir a la isla lo descartamos?

MT: No.

CH: Aunque él tenía que hacer la comida, dijo, pero si Supervivientes es no comer.

MT: No, pero encontró pescado. No pero te voy a decir que cuando habla este chico, José Luis y dice Edmundo yo soy amigo de él porque me ha enseñado muchas cosas, lo que pasa es que eso no lo hemos visto.

CH: Las declaraciones de Gloria Camila, qué te parecen.

MT: No, Viva Madrid.