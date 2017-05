Teresa Navarrete, Miguel Marín y Javier Díez Ena estarán esta semana en el CAS

Etiquetas

La danza contemporánea, la música en directo, la vídeo-creación y el theremín como instrumento insólito en la composición musical, serán los protagonistas de las propuestas que esta semana acoge el Centro de las Artes de Sevilla-CAS.

Así, según un comunicado, el jueves 11 de mayo a las 21,00 horas Teresa Navarrete y Miguel Marín celebran diez años como compañía con este espectáculo de danza contemporánea y música en directo 'Domando a Pinball' creado por ellos mismos para la ocasión.

Tener deseos es algo que nos humaniza, que nos hace vulnerables y frágiles pero a la vez nos da fuerza. Para hacer frente a esos deseos necesitamos del impulso, de ese pequeño salto al vacío que nos empuja a adentrarnos en el deseo y a conseguirlo o, al menos, a intentarlo.

Junto con el espectáculo se estrenará 'Another Winter #1', vídeo-creación de Francisco Javier Gómez Pinteño, el primero de una serie de ejercicios cinematográficos sobre el proceso creativo de 'Another Winter', próximo espectáculo de la compañía. La entrada en el espectáculo es gratuita hasta completar el limitado aforo de la sala. Podrán recogerse las invitaciones desde una hora antes del comienzo del espectáculo.

Dentro de la nueva temporada de Showcase que organiza el Centro de las Artes de Sevilla, el próximo viernes 12 de mayo, a las 21,00 horas, tendrá lugar la presentación del disco 'Theremonial' de Javier Díez Ena, editado por Ale-Hop y Beat Generation, primer disco en el que el theremín adopta todos los roles musicales, sin samplers ni trucos de afinación.

El theremín, el instrumento que se toca sin tocar, es el antepasado directo de los sintetizadores modernos. Con influencias de la música exótica, los sonidos industriales o locos de la protoelectrónica como Raymond Scott o Tom Dissevelt, el concierto irá acompañado con visuales en directo de la mano de El Problema (María Gallardo).

Aprovechando su presencia en Sevilla el CAS propone, también el sábado 13 de mayo, de 11,30 a 14,00 horas, un Taller sobre el Theremín impartido por Javier Díez Ena. A través de esta conferencia/taller podrá conocerse la sorprendente historia de su inventor Leon Theremin y la evolución del instrumento a través del cine, la música, la televisión y la publicidad. Así como sus infinitas posibilidades como generador de sonidos casi inimaginables y su versatilidad como instrumento musical en sentido estricto.

Díez ofrecerá una clase práctica en la que se abordarán las nociones básicas de la digitación aérea, los usuarios podrán traer su theremín o se dispondrá del instrumento para quien no lo traiga o simplemente quiera probar por primera vez. El taller es gratuito y solo es necesario inscribirse a través del correo electrónico informacion.cas@sevilla.org, indicando su nombre y teléfono de contacto.

Javier Díez Ena es contrabajista, thereminista y músico electrónico. Miembro de los grupos Dead Capo, Ginferno y Forastero, ha formado parte de Insecto y de las bandas de Ainara LeGardon (2006-2009) y Aaron Thomas (2007-2011). Además ha colaborado en estudio y/o directo con gente como Standstill, Damo Suzuki (Can), Javier Corcobado, Víctor Coyote, Julio de la Rosa, Javier Colis y las Malas Lenguas, Toundra, Bruno Galindo, Los Caballos de Düsseldorf, Hyperpotamus, Eh!, Susana Cáncer, Clint, Strand, Az Rotator, That Crooner From Nowhere, Biodramina Mood, Alondra Bentley, Lava, Mathis Haug y un largo etcétera.