Tinet Rubira, director Operación Triunfo: "Queremos que el país se vuelva a enamorar"

Tinet Rubira, el director de Operación Triunfo, afronta el regreso del formato a TVE con la misma ilusión que hace 16 años, cuando este espacio creado por la productora de la que es parte contratante, Gestmusic, se convirtió en el primero de una larga de éxitos televisivos que llegan hasta hoy con Tu cara me suena y Tu cara no me suena todavía, ambos en Antena 3.

Acostumbrado a adaptarse a las distintas líneas editoriales que le marca la televisión pública y la comercial, este catalán asegura que este regreso es producto de una larga reflexión y espera recuperar el espíritu que hizo del concurso un éxito en la pequeña pantalla y un revulsivo para el panorama musical español.

CHANCE: ¿El premio es solo los 100.000 euros o una carrera discográfica aparte?

Tinet Rubira: ¿Te parece poco? En el 2017, prometer una carrera discográfica a alguien es engañarle. No existen las carrera discográficas, sería vender humo. No es como hace 15 años que salieron 16 carreras discográficas. Nosotros lo que ofrecemos es una formación que te va a servir para poner los cimientos de una carrera musical y si ganas, tienes 100.000 para invertirlos en lo que quieras, en seguir formándote, en un disco, diciendo esto me convierto en alguien obsoleto porque ya no existen. Hoy en día los artistas consagrados lo máximo que hacen es un single al año. Es mucho más honesto un premio en metálico y que el ganador lo invierta en lo que considere. Nos apetecería que siguiera formándose y haciendo sus pinitos en la industria, pero es el criterio del ganador.

CH: ¿La Academia estará juntó al plató?

T.R: Sí. La planta de producción estará debajo de la planta en la que los concursantes viven, y se puede ir andando del plató a la Academia.

CH: ¿En el Hospital del Torax?

T.R: Está en el recinto, pero no pisamos el hospital.

CH: Se ha especulado sobre el presentador. ¿Tienes a alguien en mente?

T.R: Sí. En mente tenemos una lista, pero todavía no hay nada decidido. A estas alturas no somos tan descerebrados como para no tener una lista, hoy hablamos del casting y cuando TVE nos dé permiso desvelaremos el nombre del conductor. Estará a la altura del formato. Gran formato y gran presentador.

CH: Reiteras la importancia del casting*

T.R: La primera edición jugábamos con la inocencia y vimos a 3.000 aspirantes. En el segundo OT se apuntaron 200.000 y se presentaron 80.000, una barbaridad. Todas las ediciones han aportado estrellas a la música, de la primera a la última, no solo triunfaron los de la primera. En 2001 la industria discográfica estaba atravesando un mal momento, pero vivió un resurgir y echaron para adelante 16 carreras discográficas, que era algo insólito en este país. Hay un tanto por ciento muy elevado de ellos que siguen viviendo de la música de distintas maneras.

CH: ¿El haber pasado por otros casting es un plus o un handicap para los que se quieran presentar?

T.R: En principio, yo creo que es malo, pero no te elimina. Evidentemente alguien que Noemí ha visto ya cinco veces va a ser complicado que le sorprenda. Lo digo por una cuestión científica, alguien que conoces no te llama tanto la atención como alguien que no sabes quién es y te deja pasmado con su casting. ¿Quién tiene más puntos para pasar? Evidentemente la opción 2, que es la que te sorprende. Con esto no quiero decir que la primera no tenga talento como participar.

CH: ¿Noemí estará acompañada en los casting por algún profesor, algún exmiembro de OT*?

T.R: Lo que sí tenemos claro, y habiendo vivido toda esta experiencia, es que queremos situar el foco en los concursantes. Para nosotros son lo más importante, lo son en los castings y durante toda la edición del programa. No nos queremos desenfocar. Evidentemente, en el casting habrá sorpresas que acompañarán a Noemí y van a ir profesionales de la música. Además del criterio de nuestro equipo de casting nos hace falta profesionales para que analicen las cuerdas vocales de estas personas. Cuando escojamos, tenemos que estar muy seguros y apostar muy fuerte por ellos porque nos va la vida. Nos vamos a rodear de gente que nos van ayudar en este sentido, profesionales, algún profesor de la Academia, exconcursantes, vamos a oír de todo el mundo. Habrá un jurado crítico y que diga las cosas claras, pero no queremos que el protagonista sea el jurado, quiero que cuando se termine esta edición todo el mundo recuerde los nombres del ganador y de los finalistas y les cueste recordar al jurado.

CH: En ese sentido, ¿se huye del jurado protagonista?

T.R: A ver, si encontramos un jurado que sea protagonista y lo sumamos al programa, me parece bien. Pero el foco estará en los chicos. Queremos que el país se vuelva a enamorar de estos concursantes, que la gente desde sus casas tengan ganas de verles en televisión y cuando salgan de la Academia tengan ganas de ir a sus conciertos. Queremos crear estrellas.

CH: ¿Qué diferencia hay entre OT Telecinco y OT TVE?

T.R: La gran diferencia es que las emisoras son comerciales y aquí estamos en una televisión pública que tiene que cumplir otros requisitos. La línea editorial es distinta. Nosotros no vamos a ir más allá del conflicto que se genere por el trabajo. El que tienen ellos consigo mismos por su trabajo diario y el que tienen con sus compañeros en la Academia o con algún profesor, que se genera en el trabajo, pero no vamos a ir más allá. Tenemos muy claro que esto tiene un componente de espectáculo musical muy bestia en las galas y el componente reality de la escuela, pero nos gusta la realidad que se genera en el trabajo. No vamos a hacer un casting para buscar conflictos, vamos a hacer un casting para que la audiencia se enamore y tenga ganas de conocer su música. Me siento igual de cómodo trabajando para las televisiones públicas como para las privadas, lo que ocurre es que uno tiene que saber qué hace en cada momento. La Academia está regida por unos valores, el esfuerzo, trabajo, compañerismo, trabajo en equipo, y hay otros valores que también potenciaremos la vida sana, sin humos, una buena alimentación y el ejercicio.

CH: ¿Cómo será vuestra apuesta por las redes sociales? ¿Habrá Chat?

T.R: Sí. Habrá Chat. Nosotros empezamos con el chat cuando en los foros había 50 personas, no existía Twitter y las preguntas se mandaban por SMS. OT en muchas cosas se adelantó a su tiempo. Ahora, que estamos en el momento de las redes sociales y la gente dice lo que piensa al momento, el chat es casi inevitable. Si no lo hiciéramos sería como dar un paso al pasado. Nosotros estamos muy atentos de todo lo que se publica, las sugerencias, los comentarios, aunque nos respondamos. Oímos a todo el mundo porque hay gente con muy buenas ideas. No podemos dar la espalda a una realidad tan grande.

CH: ¿Estarán Ángel Llácer y Nina?

T.R: Ángel Llácer, no porque está trabajando para los espacios de Antena 3, y Nina, creo que fue una gran directora, y el que venga tendrá que luchar contra el recuerdo de Nina. En principio, no vamos a decir nada porque todavía no está cerrado.