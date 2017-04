Toni Cantó lleva a Madrid el antibelicismo de 'Aquiles, el hombre': "Cada vez se practica más una política de trinchera"

Etiquetas

El diputado de Ciudadanos Toni Cantó protagoniza la obra 'Aquiles, el hombre', un texto con trasfondo antibelicista que tras su paso por el Festival de Mérida el pasado verano se representará en el Teatro de Bellas Artes de Madrid del 19 al 23 de abril.

"Por desgracia cada vez se practica más una política de trinchera, se banaliza la violencia, se instiga el enfrentamiento, se utiliza una política muy simplista, de dos bandos, donde uno es el bueno y los demás son malos y hay que pelear por algo que tenga más matices que eso", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Cantó (Valencia, 1965) regresó a Mérida tras más de 20 años acompañado por Ruth Díaz, Pepe Ocio, Philip Rogers, David Tortosa y Rubén Sanz, entre otros, una experiencia que supuso "un regalo" por tratarse de "uno de los lugares más emblemáticos para el teatro clásico", en palabras del actor y político, por tratarse de el único lugar en el que se puede representar teatro ante 3.000 personas.

Según ha señalado Cantó, Aquiles es "el primer gran héroe que empieza a reconocer a la humanidad en sí misma y en los adversarios", algo que a su juicio "es lo que le hace más grande todavía" y lo que le convierte en "un semidios" y "un personaje que ha quedado en el imaginario colectivo".

Aquiles es un personaje capaz de entender a su enemigo y de aceptarse a sí mismo, algo que para Cantó es una lección que merece tener en cuenta en el terreno político. En este sentido, ha señalado que es necesario "reivindicar un espíritu que se parezca más al de épocas en la que hubo héroes, como la transicion, cuando se supo avanzar, perdonar y no mirar atrás, y poner por encima lo que unía al país y no poner el acento en lo que separaba".

"De otra forma no habríamos superado la tremenda época de la dictadura", ha apostillado el actor y político, quien critica que "actualmente se practica una política en algunos partidos de brochazo gordo, de trinchera y de frontera" que ve "muy negativa" y que espera que se convierta en "una moda pasajera".

La actividad parlamentaria le ha alejado de la cultura en los últimos años. No obstante, Cantó reivindica su profesión como actor. "Es lo que me siento, un hombre de teatro. Como siempre dije, mi paso por la política es temporal", ha destacado el intérprete, quien señala que de momento no tiene más proyectos teatrales a corto plazo, más allá de representar esta obra en ciudades como Oviedo o Sevilla.

Preguntado por su actividad como político, Cantó ha celebrado que su partido, Ciudadanos, haya conseguido el compromiso del Gobierno para bajar el IVA en espectáculos y está convencido de que también se bajará en el cine en los siguientes presupuestos. "Lo que hay que hacer es política más seria, no usarla para ganar votos sino fomentarla como patrimonio y valor añadido del país", ha dicho.