Torres: "Tenemos que ser capaces de expresar a los jugadores la importancia del Atlético"

El delantero español del Atlético de Madrid Fernando Torres reiteró este miércoles una vez más su "deseo" que mantenerse en el conjunto rojiblanco la próxima temporada, dejando claro que sabe lo que "piensa" Diego Pablo Simeone, mientras que dejó claro que, tras las declaraciones de Antoine Griezmann sobre el Manchester United, todos en el club deben ser "capaces de expresar a los jugadores la importancia" del equipo colchonero.

"Repito lo mismo que en los últimos días, es mi deseo, ojalá, esta es mi casa. Yo me encuentro bien, fuerte, con ganas de seguir, de aportar cosas al equipo, de hacer muchos goles. Ojalá pueda estar en el Metropolitano", declaró Torres tras un acto de colaboración con LG en la Sala VIP del Vicente Calderón.

Además, 'El Niño' asegura que viene mantieniendo conversaciones regularmente con Diego Pablo Simeone al respecto, independientemente de la resolución del TAS que permita o no al Atlético fichar en el próximo mercado de verano.

"Sé lo que él piensa y para mí es importante saber lo que piensa. Hemos hablado de todo, pero la resolución del TAS tiene que llegar antes de final de mes y también el club es el que tiene que decidir qué camino tomar. Quedan unos días y no va a cambiar nada. Se va a elegir lo que sea mejor para todos y si lo mejor es que yo siga aquí, pues encantado", explicó.

Por otro lado, Torres eludió hacer ningún comentario acerca del futuro de Antoine Griezmann y sus recientes declaraciones a una televisión francesa, en las que dejaba abierta la puerta a una posible salida del conjunto colchonero en los próximos meses, asegurando que es "una pregunta para él". "Poco puedo decir. Tenemos que intentar que los jugadores quieran estar aquí, ojalá él quiera seguir aquí", apuntó.

Además, apuntó la responsabilidad que tienen como compañeros, para hacerles ver que "el Atlético es el mejor sitio para estar". "Tenemos que ser capaces de expresar la importancia que tiene el Atlético de Madrid para ellos y la importancia que tienen los jugadores fundamentales. A partir de ahí, es una decisión muy personal que habrá que respetar en cualquier caso", resaltó.

En cuanto a su papel dentro del equipo, el delantero internacional español negó la posibilidad de un posible cambio de rol dentro de la plantilla, respetando la privacidad de su conversación con el 'Cholo'.

"Mi ilusión será estar aquí mientras crea que puedo estar, que puedo ser titular, que puedo jugar cada partido. Desde que he llegado no lo he tenido fácil, pero al final acaban las temporadas, acabo jugando, haciendo goles. Mi trabajo me cuesta durante el año y eso va a seguir siendo así. Esa va a ser mi motivación y mi ilusión. Cuando yo sienta que no lo puedo hacer, será el momento en el que tenga que pensar en otra cosa", sentenció.

Finalmente, el 'Niño' confesó que aún sigue "disfrutando" con las imágenes vistas en la despedida del Vicente Calderón el pasado domingo, afirmando que fue el homenaje que se realizó después del partido fue algo "fantástico" para él.

"Más allá del resultado, de lo que me tocó vivir a mí con los goles y lo que fue el partido, ver a jugadores que han sido mis ídolos, que mi abuelo me contaba que eran los que representaban al club hace muchos años y esas imágenes de los padres con los niños de la mano, que quizás esos niños ni se acuerden de que han estado en el Calderón y les toque vivir una época diferente, pero que seamos capaces de transmitir lo que significa este sentimiento. Es como un círculo que se está cerrando y cada vez somos más grandes, más fuertes, somos más, lo sentimos más y es un momento para estar orgulloso", concluyó.