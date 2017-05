"No sé, ya veremos", la respuesta de Trump a si va a atacar Corea del Norte

Etiquetas

El presidente de Estados Unidos dio un nuevo paso en la escalada con Corea del Norte al afirmar que “no estaría feliz” si Corea del Norte lleva a cabo una prueba nuclear. En una entrevista a la cadena CBS, Donald Trump se negó descartar una respuesta militar a una acción de este tipo. “No sé, ya veremos”, dijo.

“Yo no he dicho ‘no pruebe usted misiles’. Él hará la que tenga que hacer. Pero debe entender que no vamos a estar muy felices. Y es más, un hombre que respeto y quiero, el presidente chino Xi, también le ha presionado en ese sentido. Este era un misil pequeño, no uno grande. No se trató de la prueba nuclear que se esperaba que hiciera tres días antes. Veremos qué pasa”.

Trump considera al líder norcoreano inteligente

A Trump le preguntaron si la expresión “no vamos a estar muy felices” era el preludio de una respuesta militar, Trump se mostró evasivo: “No sé, ya veremos”. Luego explicó que el conflicto con Pyongyang se ha convertido en un juego de ajedrez, en el que China tiene un papel protagonista –“puede ayudar”.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha demostrado su capacidad de resistencia desde que asumió el mando del país tras la muerte de su padre, Kim Jong Il, y ha destacado que es un tipo "astuto" y "bastante inteligente".

"Es un tipo astuto y bastante inteligente", ha asegurado el mandatario de Estados Unidos, en referencia a Kim, en una entrevista concedida a la cadena de televisión norteamericana CBS. Trump ha elogiado a Kim por la capacidad de resistencia que ha demostrado desde que asumió el mando del país tras la muerte de su padre.

"¿Está cuerdo? No tengo ni idea"

"Hay personas que dicen, ¿está cuerdo? No tengo ni idea. Sí puedo decir esto y a muchas personas no les gusta cuando lo digo pero era un hombre joven de 26 o 27 años cuando sucedió a su padre, cuando su padre murió. Estaba tratando con personas muy duras, en particular los generales y otros. A una edad muy temprana, fue capaz de asumir el poder", ha destacado.

Muchas personas, según Trump, "intentaron quitarle el poder", "ya fuera su tío o fueran otras personas", y Kim logró mantenerse al frente del país. "Por tanto, obviamente, es un tipo astuto e inteligente", ha afirmado.

Trump ha asegurado que ahora hay una situación con Corea del Norte que no se puede permitir que "continúe" y que lleva siendo así desde hace años. A su juicio, el anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tendría que haber puesto fin a esta situación y antes deberían haberse encargado de resolverlo George W. Bush y Bill Clinton, los dos anteriores mandatarios.