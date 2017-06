Visita al Monasterio de Santa María la Real, ruta de pinchos y actuación musical, en el Día de la ONCE La Rioja

Etiquetas

Nájera será el escenario del Día de la ONCE en La Rioja, en el que la Organización muestra su labor social hacia las personas ciegas, para que la sociedad riojana pueda conocer la labor de la ONCE.

Este sábado las personas que pertenecen a la institución participarán en diversas actividades: recepción de las autoridades, visita al Monasterio de Santa María la Real, ruta de pinchos y la actuación musical en el cine Doga, del grupo La Orden de la Terraza. A esta actividad asistirán más de 100 afiliados, trabajadores y familiares de la Organización.

El Día de la ONCE comenzará a las 10,00 horas con la recepción oficial en la sala anexa al cine Doga. A este acto asistirán el director general de la ONCE, Ángel Sánchez; el alcalde de Nájera, Jonás Olarte; y el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, junto a otros representantes de la ONCE en La Rioja.

Posteriormente y tras el tentempié, a las 11,00 horas, se visitará el Monasterio de Santa María La Real.

A mediodía tendrá lugar una comida de confraternización en el Restaurante Cuna de Reyes. Al final de la comida se homenajeará a tres personas que fueron trabajadores de la ONCE, jubilados recientemente y al afiliado más antiguo. La tarde está reservada para la actuación en el cine Doga del grupo La Orden de la Terraza, a las 19,00 horas.

En el desarrollo de estas actividades está colaborando de forma activa el Ayuntamiento de Nájera, así como la Peña Juventud, el Restaurante Cuna de Reyes, los establecimientos de Nájera Círculo Católico, Taberna de Manu, la Pasarela y Bar Boffi, así como la panadería Extremiana y el Monasterio de Santa María La Real.