XSP se sumará a la petición de dimisión del edil Seguridad si sigue su aplicación "arbitraria" de ordenanzas

La formación morada ve "desproporcional" que Arturo Fernández actúe seis veces en el Jovellanos y critica los mega eventos de Divertia

El concejal del Grupo Municipal de Xixón Sí Puede (XSP) en el Ayuntamiento de Gijón Orlando Fernández ha señalado este viernes que se sumará a la petición de dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio (Foro), si no abandona su interpretación "arbitraria" en la aplicación de las ordenanzas y su actitud "apisonadora" de todo lo que tiene ver con la cultura y la música espontánea en la calle.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio, un día después de que el portavoz de IU, Aurelio Martín, no descartara pedir dimisiones en el Gobierno local por estos mismos motivos. Todo ello después de que se sancionara a la banda de gaitas Villa de Xixón por tocar en la plaza del Lavaderu, en Cimavilla, durante una espicha.

"Quiere aplicar la ley del silencio", ha destacado sobre Aparicio, el que ha replicado que no es que aplique la ley con rigor, sino que la deja de aplicar "con arbitrariedad". Asimismo, ha avanzado que preguntarán en la Comisión correspondiente sobre el tema de la sanción a la banda de gaitas, al incidir en que no se sabe por qué criterio se les sanciona y se les aplica, en todo caso, la Ordenanza de Convivencia en vez de la del Ruido. "Aplican la mordaza a pequeña escala", ha señalado.

Para él, desde el Gobierno local se quiere anular directamente la espontaneidad, la música y el divertimento en Gijón que ha habido siempre. Por todo ello, ha pedido al edil de Seguridad Ciudadana aplicar el sentido común y no "la apisonadora". Es más, ha advertido de que XSP no quedará de brazo cruzados ante estos casos y ha opinado que Aparicio tiene que rectificar o que el Equipo de Gobierno le haga rectificar.

Unido a ello ha aludido a la modificación de la Ordenanza de Ruido para poder haber música en directo en bares, que se aprobó en Pleno al igual que se instara al Principado a hacer los cambios oportunos a nivel regional. Unos cambios, estos últimos, que están paralizados en estos momentos, lo que no quita que a nivel municipal no se vaya trabajando en ello, ha reclamado Fernández.

Para el edil, es "inadmisible" la decisión arbitraria del Principado de paralizar la modificación del Catalogo de Espectáculos y Actividades Recreativas y la Ley de Espectáculos Públicos que permitiría la actuación en bares.

En este sentido, ha apuntado que, a falta de modificar la Ordenanza, en 2016 fueron once las denuncias recibidas por conciertos en bares, de los que cinco acabaron en sanción, cinco están en trámite y una no se incoó, mientras que en este año están en tramitación otras cinco.

El efecto, según el edil, es que está habiendo una autocensura en los músicos y bares porque "tienen miedo". Algo que se está trasladando a la calle con charangas y bandas folclóricas. Se llega al "absurdo", ha recalcado, que acudir la Policía Local a una fiesta infantil de un colegio para que bajen el volumen ante la queja de un vecino.

El concejal de XSP ha ligado este asunto con el modelo de ocio que impera en Divertia, basado en mega eventos, que no generan riqueza para la ciudad y que no tiene en cuenta el tejido industrial musical y hostelero de la ciudad, según él, sino que uno que beneficia a "amiguetes".

Ha lamentado, en este caso, que haya un conflicto cultural en Gijón, entre el modelo de Foro, de potenciar grandes mega eventos y otro de socializar la cultura y no amordazar. A su juicio, Divertia debe dar un giro, a lo que ha avanzado que XSP no va a aceptar un modelo de ciudad balneario

En cuanto al Consejo de Divertia celebrado este pasado jueves, ha justificado que XSP se abstuvo para no bloquear la aportación extra, que incorpora también fondos para apoyo a la contratación de grupos folclóricos, ayuda a la banda de gaitas Villa de Xixón para organizar su festival internacional y potenciar la fiesta de San Xuan.

Cosa aparte ha dicho que es la programación del segundo semestre del teatro Jovellanos, en la que

XSP fue el único que votó en contra. Y aunque ha dicho que es interesante en líneas generales, no les parecía normal que Arturo Fernández tenga seis actuaciones, cuando lo común es que tengan solo una. Ha remarcado que es verdad que el artista gijonés llena la taquilla y eso es "fenomenal", pero no cree que sea proporcional seis funciones.

Ha vuelto a insistir, en el caso de los festejos de la Semana Grande, en que se está "casi privatizando" el espacio público, con referencia a que va a haber algunos conciertos de pago en los que el Ayuntamiento de Gijón colabora.

Ha llamado la atención, además, sobre que Divertia hace contrataciones por menos de 50.000 euros para no tener que pasar por el Consejo de Administración, y como ejemplo ha citado los 49.900 euros de los Fuegos de Begoña o la aportación al Tsunami Xixón Festival.

Precisamente sobre el Consejo de Administración ha hablado el concejal del PP, Pablo González, quien ha apuntado que cambiaron su voto de la abstención a favor en la votación de la programación del segundo semestre del año porque, si no, no salía. González, en rueda de prensa en el Consistorio, no ha visto "razonable" que los consejeros se enteren por el periódico de lo que van a votar y ha criticado que sea haga un presupuesto inicial "mini", para luego pedir una ampliación.

También ha hablado de este tema la edil de IU Ana Castaño, quien se ha quejado de que Divertia no da explicaciones ni negocia. Pero no solo Divertia, sino que en el caso del Festival del Arco Atlántico "asombrósamente", no se llevó aún a la Junta Rectora de la Fundación Municipal de Cultura para su aprobación, a lo que ha advertido a la edil del área, Monsterrat López, de que tenga cuidado con compromisos que está adquiriendo sin ningún refrendo de la oposición.

Para Castaño, el Gobierno local está actuando "de manera irresponsable" y a un juego peligroso de intentar poner entre la espada y la pared a los grupos, consistente en llegar a acuerdos y darlos por hechos sin contar con que necesita los apoyos necesarios para llevarlos a cabo.