El ''humor canalla'' de Yllana llega a Madrid para celebrar el 25 aniversario de la compañía

El espectáculo 'Yllana 25', que conmemora el 25 aniversario de la compañía de teatro de humor gestual, llega del próximo día 11 al 29 de enero a la Sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid, según informan los impulsores del evento.

Después de una gira por España, 'Yllana 25' llega a la capital para presentar su "desternillante" show, que repasa sobre el escenario los grandes momentos de la trayectoria de la compañía con una selección de los mejores sketches en este cuarto de siglo.

Los actores protagonistas del espectáculo son Fidel Fernández, Luis Cao, Juan Fran Dorado y Jony Elías. Según indica Fernández, "tiene que haber una cabeza pensante que pare un poco las locuras", y esta "cabeza pensante" es David Ottone, que dirige la obra.

Asimismo, el actor ha destacado que en el escenario va a haber "rock and roll en estado puro, para que la gente no tenga descanso" y que es "una selección muy enriquecedora de estos 25 años" y una "muestra de originalidad de un humor canalla" formada por "doce o trece sketches", de los que "alguno tiene algún retoque y otros están íntegros".

Para el intérprete, "después de 25 años ha sido difícil seleccionar las piezas, porque podían salir como cinco montajes", pero al final "ha quedado una selección muy completa" y el público va a ver "cómo trabaja Yllana".

Por su parte, Ottone ha comentado que intentan "contar historias con personajes y que es el espectáculo más largo de Yllana", ya que "una hora y 45 minutos es muchísimo". Además, ha añadido que en todos estos años han "sido capaces de mantener un nivel que el público disfruta" y que hacen "todo lo posible por mantener la cultura viva".

El actor Luis Cao ha asegurado que está "enamorado de este espectáculo porque tiene lo mejor de Yllana" ya que "todo" lo que hacen "funciona, cada gag tiene un efecto de risa y carcajada en el público", por lo que el saber que va a "ir al teatro con 800 y pico de personas riéndose muchísimo" va a hacer que este mes sea "sin duda el más maravilloso de este año".

Según ha indicado Cao, "Yllana es 50% arriba y 50% abajo, porque el público siempre participa y no existe Yllana" sin él. Para el humorista, esta obra "es una gran fiesta de cómicos", en la que necesitan "dar lo máximo de estos 25 años".

Además, Juan Fran ha resaltado que "los números están muy rodados porque cada uno pertenece a los espectáculos clásicos que se llevan haciendo muchos años y que llegan con muchas ganas de presentar esta propuesta".

Por otro lado, Jony Elías ha dicho que este evento ''es el recorrido de estos 25 años desde la forma más pura de Yllana'', desde el ''actor solo en el escenario, con un foquito, sin música solo con su voz, pasando por todo el abanico del humor de Yllana, del humor más blanco hasta el humor más salvaje, más negro'', por lo que hay que ir ''del 11 de enero al 29 de enero a Canal''.

Los protagonistas del show han coincidido en que han ''ensayado la obra durante 25 años'' y que no piensan ''meter el espectáculo en televisión'', ya que ''la gente tiene que venir al teatro''.

En estos 25 años, Yllana ha producido 27 espectáculos teatrales, '¡Muu!', en 1991; 'Glub, Glub', en 1994; '666', en 1998; 'Hipo', en 1999; 'Rock and Clown', en 2000; 'Spingo', en 2001; '¡Splash!', en 2002; 'Star Trip', en 2003; 'Los Mejores Sketches de Monty Python', en 2004; 'Olimplaff', en 2004; 'La Cantante Calva', en 2005; 'Buuu!', en 2006; 'PaGAGnini', en 2007; 'Musicall', en 2007; 'Brokers', en 2008; 'Zoo', en 2009; 'Sensormen', en 2010; '¡Muu! 2', en 2011; 'The Hole', en 2011; 'Action Man', en 2012; 'Far West', en 2012; 'Los Mejores Sketches de Monty Python', en 2013; 'Malikianini, Sinfònic Ara', en 2014; 'The Gagfather', en 2014; 'Chefs', en 2015; 'Yllana 25', en 2016; y 'The Primitals', en 2016.