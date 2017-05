La venta de entradas de cine, conciertos y eventos deportivos aumenta en el primer trimestre de 2017 con respecto a 2016

Etiquetas

La venta de entradas de conciertos, eventos deportivos y cine ha aumentado en el primer trimestre de 2017 con respecto al mismo periodo de 2016, según los resultados del estudio 'Ociómetro', realizado por el portal entradas.com.

En concreto, el crecimiento más importante de ventas a través del portal durante los primeros meses del año 2017 en comparación con el mismo trimestre del año anterior corresponde al cine, que ha vendido un 49% más de entradas, mientras que los espectáculos de música han aumentado un 32% y los eventos deportivos han vendido un 6% más.

Los eventos deportivos más populares, según el estudio, son los de LaLiga, la Champions y la Mutua Madrileña, mientras que los espectáculos favoritos de los usuarios de entradas.com son los musicales 'El Rey León' y 'Mamma Mía!'; las obras de teatro comedia 'Toc Toc' y 'El Test'; y el espectáculo de terror 'Manicomio Circo de los Horrores', actualmente en gira.

También, el estudio demuestra que la edad de los usuarios determina el consumo del ocio. Por ejemplo, los jóvenes de entre 18 y 25 años prefieren disfrutar de la música desde el patio de butacas asistiendo a musicales y a shows. Sin embargo, los usuarios de entre 26 y 35 años prefieren la música pop, el teatro de comedia y los monólogos.

Por otro lado, las preferencias de los usuarios de entre 36 y 45 están relacionadas con los planes infantiles. No obstante, los que son padres siguen quieriendo disfrutar también entre amigos en los Festivales de Starlite (Marbella), Music Has No Limits (Barcelona), Festival Pirineos Sur (Sallent de Gállego) y Azkena Rock Festival (Vitoria).

Finalmente, los mayores de 46 años han apostado por los espectáculos clásicos, de flamenco, (como la obra 'Voces' de Sara Baras), el teatro clásico, la ópera y el ballet, según los resultados del estudio.