El Ayuntamiento de Palencia llevará espectáculos al cerro del Otero como novedad dentro del programa Verano Cultural

El Ayuntamiento de Palencia acercará diferentes espectáculos hasta el enclave del cerro del Otero a los pies del Cristo como principal novedad dentro del Verano Cultural que comienzo este miércoles y se extenderá hasta el mes de agosto.

En concreto, son 39 las propuestas que recorrerán los escenarios de la plaza Mayor, San Francisco, el Auditorio de Jardinillos, San Pablo, la Huerta de Guadián, la Plaza del Otero y los pies del Otero, entre disciplinas musicales, dancísticas y circenses que se sumarán a la calle Mayor, escenario principal de las actuaciones que componen la XIX edición de la Muestra Internacional de Teatro de Calle.

Una programación "de calidad" y para todos los públicos que se desarrollará en la calle de "forma gratuita" ha manifestado la concejal de Cultura, Carmen Fernández, este martes durante la presentación de la misma.

Así, el 'Verano Cultural 2017' arrancará este miércoles, día 21 de junio, con la actuación que la Banda Municipal de Música ofrecerá junto a la Coral Vaccea para conmemorar el Día Europeo de la Música. Además, el próximo viernes 30, la Plaza de la Inmaculada acogerá la retransmisión en directo de la Ópera 'Madame Butterfly' desde el Teatro Real de Madrid (21.15 horas) con motivo del 200 aniversario del emblemático escenario madrileño.

La música será la gran protagonista de la oferta estival. Y es que a los conciertos de la Banda Municipal de Música, que firmará ocho actuaciones enmarcadas en la sección 'Al compás del verano' (Plaza de San Francisco) y cuatro en las Ferias y Fiestas de San Antolín, además del concierto extraordinario de La Cacería por la festividad de Santiago (25 de julio), se suma la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (el 29 de junio en la Plaza Mayor) y del Conservatorio de Música (13 de julio en la Plaza de San Francisco).

Una de las grandes novedades del programa de actividades diseñado por la Concejalía de Cultura es 'La huerta de las delicias', un ciclo que durante los cuatro miércoles del mes de julio reunirá a reconocidos grupos y artistas internacionales que apuestan por estilos heterogéneos como el jazz, el rock, el blues o el soul. Todos los conciertos tendrán como escenario la Huerta de Guadián (21 horas).

Asimismo, los lenguajes urbanos y las propuestas artísticas más actuales llegarán el sábado, 1 de julio, al parque de Los Jardinillos con la celebración de una nueva edición del 'Urban Plaza Palencia'.

Las artes del movimiento también estarán presentes en las calles palentinas con 'Palencia en Danza', un ciclo que dará cabida las propuestas de algunas de las compañías más importantes de nuestro país pero que también acercará también al público el trabajo que llevan a cabo los jóvenes bailarines e intérpretes de la ciudad. La plaza de San Miguel es el escenario elegido para llevar a escena propuestas que se mueven en disciplinas tan dispares como la danza clásica y neoclásica, la danza contemporánea o los ritmos urbanos.

El ciclo contará con la participación de las escuelas palentinas Bella Luna y su espectáculo 'Diez años de Luna' (23 de junio) y Smile (14 de julio). El día 21 de julio será el turno para 'Nagare', un montaje que fusiona elementos multimedia y el break dance y que firma el grupo Circle of trust y logela (el 21 de julio). La última cita con la danza vendrá con los vascos Dantzaz (28 de julio) y su obra 'Barrock', una obra que explora la fuerza del rock y la performance para mezclarlas con la música de J. C. Arriaga y Niña Coyote y un curioso universo de la peluquería performativa.

Como en otras temporadas, la programación del verano será fiel a su cita con el circo. Este año serán cuatro los espectáculos que ocuparán la plaza de San Pablo para desplegar sus habilidades acrobáticas y el humor de sus intérpretes.

'Pasen y vean' es el título que da nombre a este ciclo representado por compañías de varios puntos de la geografía española- estará representada por Cirk about it y su espectáculo 'El apartamento', el grupo UPARTE y su montaje 'Todo encaja', Vaivén Circo con la obra 'Do not disturb, no molestar' y el grupo Ale-Hop, que presentará 'Imagina Circo'.

Otra de las novedades de este año es el programa 'Verano en el Cerro' que llevará a los pies del Cristo del Otero y a la Plaza del Otero diversas propuestas en clave de música, magia, danza flamenca, títeres y cuentacuentos. Así, el sábado, 8 de julio, será Cartelera Malandraca quien abra el apartado con su 'Música' particular a los pies del Otero.

Tomará el relevo el lunes 10 el Mago Xuso con 'Los Óscar de la Magia', en la Plaza del Otero, a las 20.30 horas. El programa continuará el sábado 22 con 'Danza Flamenca', un espectáculo diseñado por la compañía de Danza Rita Clará (21.00 horas) y el lunes 24, con 'Historias andariegas', de La Casa de los Títeres (20.30 horas).

Ya en agosto, y a los pies del Otero, el viernes 4, Carlos Herrero propone al público su espectáculo 'Hombre Orquesta' (21.00 horas) y, como colofón, el sábado 12 los cuentacuentos de la compañía Alkimia (21.00 horas) cerrarán este ciclo.

XIX MUESTRA INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE

Organizada por la Asociación Cultural Lapsus Teatro y la Universidad Popular de Palencia con el patrocinio del Ayuntamiento, la XIX edición de la Muestra Internacional de Teatro de Calle se desarrollará durante los días 6 y 7 de julio con la misma dinámica y formato de años precedentes, o lo que es lo mismo, en diferentes puntos de la Calle Mayor (Colegio Villandrando, Estatua de la Mujer Palentina, Bocaplaza) y el Parque del Salón. El público tendrá, asimismo, de fallar el Premio al Mejor Espectáculo mediante las votaciones.

Además, desde el pasado 12 de junio, los más pequeños ya disfrutan de los 'Parquecuentos', propuesta instalada en los parques de Carcavilla, del Paseo del Otero, de la Avenida de los Vacceos y de la Huerta Guadián que se extiende hasta el próximo 11 de agosto. El ciclo, que se desarrolla de lunes a viernes entre las 18.00 y las 21.00 horas, propone diversas actividades de animación a la lectura que se combinan en función de los diferentes días de la semana.