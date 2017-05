CANARIAS. OSCAR GUTIÉRREZ, CEAR Y CARREFOUR, ENTRE LOS GANADORES DE LOS PREMIOS SOLIDARIOS ONCE

Etiquetas

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el programa ‘La Caja de Pandora’, Oscar Gutiérrez Ojeda, Carrefour, y AENA-Aeropuerto Tenerife Sur han resultado ganadores de los Premios Solidarios ONCE Canarias.La ONCE reconoce con este galardón, a aquellas instituciones, medios de comunicación, persona física, empresa o estamento de la Administración que hayan exaltado valores relacionados con la integración de las personas con discapacidad y la supresión de barreras físicas y mentales.En esta sexta edición, el premio en la categoría Institución, Organización, Entidad, ONG, se ha otorgado a CEAR, por su destacada labor en favor de las personas refugiadas, velando por sus derechos humanos y planteando el proceso de acogida, no solo facilitando alojamiento y manutención, sino propiciando actuaciones dirigidas a potenciar el bienestar, la autonomía y la dignidad, promoviendo la interculturalidad y la participación social de las personas refugiadas.En la categoría de Medios de Comunicación, Programa, Articulo o Proyecto de Comunicación recayó en el programa ‘La Caja de Pandora’ por ser altavoz permanente de las asociaciones y personas con discapacidad y sus reivindicaciones, ejerciendo además una clara vocación social y de concienciación para construir una sociedad cada vez mas justa e igulitaria.Por su parte, Óscar Gutiérrez se alzó con el premio a la Persona Física, por su enorme compromiso social, dedicando gran parte de su vida profesional y personal en favor de las personas con discapacidad, impulsando el fortalecimiento del movimiento asociativo como canalizador de sus legítimas reivindicaciones.Finalmente, en la categoría Empresa recayó en Carrefour por su política de incorporación de personas con discapacidad en su plantilla y por su trabajo en materia de accesibilidad en sus centros, incorporando la diversidad como elemento para la captación de talento, y en la categoría Estamento de la Administración Pública se otorgó a AENA, Aeropuerto Tenerife Sur, por ofrecer un servicio de calidad adecuado a las personas con movilidad reducida, situando a los usuarios, tanto nacionales como internacionales, como el elemento fundamental de su trabajo, propiciando que el paso por el aeropuerto se realice de forma muy satisfactoria.Los Premios Solidarios ONCE Canarias, nacieron con el fin de promocionar y distinguir los esfuerzos de las diferentes capas sociales a favor de la integración laboral y social de las personas ciegas, deficientes visuales y con otras discapacidades, así como a la sensibilidad hacia problemas de repercusión social.La entrega de premios tendrá lugar en el marco de la gala que se desarrollará a las 18.00 horas el día 23 de junio en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife Adán Martin.