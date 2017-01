Cuartero, DJ Nano, BeGun y AFFKT triunfan en los VI Premios Nacionales de Música Electrónica

Etiquetas

El Teatro Kapital de Madrid acogió este miércoles la entrega de la VI edición de los Premios Nacionales de Música Electrónica 'Vicious Music Awards', que una vez más se consolidan como la gran cita de la Industria de la Música Electrónica de nuestro país.

La gala, presentada por Rodrigo Taramona, reunió a promotores, artistas, managers, agentes de prensa, directores de clubes y festivales, sellos discográficos y más de un centenar de periodistas especializados acreditados para la ocasión.

Un total de 1200 profesionales de la industria que descubrieron a los 29 galardonados de entre los 140 finalistas que optaban a las diferentes categorías de esta VI edición de los únicos premios especializados en este género de música a nivel nacional.

En esta VI Edición de nuevo los premios se han otorgado teniendo en cuenta el criterio del público (Voto Público),*así como el criterio de una jurado secreto formado por*periodistas de medios especializados (Voto Jurado) y que se hizo público al inicio de la gala.

PALMARÉS**

El palmarés de esta edición está repleto de doblete de galardornes entre los premiados. El malagueño Cuartero fue el gran ovacionado de la Gala con su doble galardón que le reconoce como el mejor Dj Mejor Artista Tech-House / Deep House y el Mejor Artista by BURN del año.

Un premio este último que le posiciona como el mejor artista nacional del año tanto por sus producciones, como por su paso por algunos de festivales nacionales e internacionales más relevantes del año, así como por sus residencias.

DJ Nano*se alzó como hiciera en 2015 con el premio al Artista #MASC Favorito del público by Calsberg, así como al Mejor Artista Electro Dance. BeGun es otro de esos artistas con doble premio: al Mejor Live y al Mejor Artista Experimental-IDM. Ambos premios reconocen el gran trabajo realizado por este artista que quedó además finalista en otras categorías como a Mejor Álbum con AMMA. El valenciano AFFKT se hizo con los premios a Mejor Productor by SAE y a Mejor Álbum por su "Son Of A Thousand Sounds".

Más allá de esos dobles premiados, destaca de esta edición la presencia mujeres entre las primeras posiciones de varias categorías. Fátima Hajji, se hizo con el galardón a la Artista #FEM Favorita del público by Calsberg, además de quedar entre los finalistas de la categoría a Mejor Artista de techno.

La productora gallega Cora Novoa, se hace por primera vez en la historia de los premios, como mujer, con uno de los galardones más importantes, el de Mejor DJ.

El madrileño club Goya 43 se llevo el galardón a Mejor Club by GinArt. Y sobre las islas recaían los reconocimientos a Mejor Beach Club by FLUGE que ganaba como en 2015 el Papagayo Beach Club de Tenerife, y Mejor Hotel Club by ITRA SMART para el Hotel ME de Madrid.

La genuina fiesta de Brunch -In se hizo con el premio a Mejor Fiesta del año, mientras el premio a la Mejor Fiesta de Ibiza recaía sobre la nueva fiesta de Ushuaïa, Blue.

El premio a Mejor Programa de Radio en Directo recayó sobre el programa Lapsus de Radio3-RNE comandado por bRUNA, Wooky y Lester. Y el premio al Mejor DJ internacional, recayó sobre Eric Prydz.

Los mejores artistas por géneros distinguieron al dúo Subshock & Evangelos como Mejor Artista BassMusic/D&B/Trap; a Arzadous como Mejor Artista Hardstyle; mientras que premio al mejor artista House / Nu disco by Hotel Indigo recayó sobre John Talabot. La gran sorpresa de la noche fue el premio al Mejor Dj de Techno para Svreca.

WAS se coronó como Mejor Grupo Electro-Acústico según la revista Mondosonoro y la cantante Lara Taylor se hizo de nuevo con el premio a la Mejor Vocalista del año, como lo hiciera en 2014.

El premio a Mejor Artista Audiovisual, premio que reconoce la aportación de los artistas visuales al mundo de la música electrónica, fue entregado de la mano Óscar Testón de VJSPAIN al artista Óscar Sol.

El Mejor Artista Revelación fue para Crusy; el Dreambeach Villaricos se hizo con el premio al Mejor Festival by THUNDER BITCH y el label nacional Semanatica se llevó el premio al Mejor Sello.

Kapital rompió en un gran aplauso en lo que fue uno de los momentos más emocionantes de la Gala, cuando recogía el Premio Honorífico "Vicious Magazine" el promotor de la noche ibicenca, Pepe Roselló, por su contribución a la historia de la música electrónica nacional e internacional al frente de Space Ibiza (local que se hizo a su vez con el premio a la Mejor Discoteca by Das Audio).

Además, durante la Gala se pudo disfrutar de las actuaciones de Cumhur Jay y Paradise Phantoms feat David Penn, a la que le siguió una After Party en Kapital que contó con representación nacional e internacional: Cuartero, Marc Houle (live), Fabio Florido y Luis Junior.