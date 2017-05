Las 'startups' que participen en EBAN Málaga 2017 Congress optarán al premio de incubación en Ericsson Garage

Etiquetas

Más de 200 startups nacionales e internacionales las que han solicitado presentar sus proyectos en el EBAN Málaga 2017 Congress. Entre las múltiples competiciones y actividades que albergará el evento, las 'startups' participantes podrán optar al premio de incubación en Ericsson Garage, junto a Global Investor Forum y Eban Premiere Startup Competition.

'Startups' de todo el mundo y de diversos sectores productivos han sido convocadas a presentar sus ideas de negocio en las competiciones que se celebrarán en el EBAN Málaga 2017 Congress. De esta forma, las empresas emergentes que se seleccionen podrán mostrar sus propuestas ante inversores internacionales y acceder a importantes galardones, según han informado en un comunicado desde la organización.

Ericsson, uno de los principales patrocinadores y colaboradores del EBAN Málaga 2017 Congress, entregará dos premios al mejor proyecto de innovación en el área de sociedad conectada. La 'startup' ganadora tendrá la oportunidad de viajar a Suecia y pasar una semana en Ericsson Garage --la incubadora de Ericsson para impulsar nuevas ideas y proyectos emergentes--, todo ello con gastos de viaje y alojamiento cubiertos.

Durante su estancia, los ganadores recibirán asesoramiento por parte de los expertos de Ericsson Garage en cuanto a las necesidades específicas de su idea. Además, podrán conocer a los miembros del ecosistema innovador y a socios estratégicos, que les asesorarán para avanzar en las siguientes fases de su proyecto. Junto a ello, Bradley Mead, Global Head of Managed Services & Network Design & Optimization en Ericsson, ofrecerán una ponencia sobre movilidad conectada en el EBAN Málaga 2017 Congress.

Cabe destacar que este encuentro anual será escenario también de la entrega de premios de inversión en 'equity' de la organización Marbella Tech Angels --9 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma)-- y de otras dos importantes competiciones: Global Investor Forum --7 de junio- y EBAN Premiere Startup Competition -- 8 y 9 de junio--, ambas en Fycma.

La primera consistirá en una competición de hasta 40 'startups con presentaciones breves tipo 'elevator pitch', que se llevarán a cabo ante un centenar de inversores y un jurado experto formado por business angels. Se entregarán dos categorías de premios: 'The one to watch' y 'Most investible company'.

Por otra parte, las 20 'startups' seleccionadas para participar en EBAN Premiere Startup Competition tendrán la posibilidad de ganar premios económicos tras exponer sus ideas de negocio. En este caso, lo harán frente a más de 500 personas.

En todas las competiciones podrán participar empresas cuya antigüedad no sea superior a cinco años y que necesiten una inversión igual o superior a 50.000 euros. Los proyectos inscritos que no sean seleccionados podrán obtener condiciones ventajosas de participación en EBAN Málaga 2017 Congress.