El Festival Palencia Sonora saca 300 abonos a la venta a 20 euros para usuarios del Carné Joven Europeo

El Festival Palencia Sonora, que tendrá lugar el 9 y el 10 de junio en el parque del Sotillo de la capital palentina, ha puesto este jueves a la venta 300 abonos al precio de 20 euros para los usuarios del Carné Joven Europeo.

Así, los abonos, a la venta hasta fin de existencias presentado el carné y uno por titular, se podrán obtener en Palencia, en el Bar Universonoro (calle San Juan de Dios, número 3) y, en Valladolid, Poppy Shop (calle Juan Mambrilla, número 2).

Además, los titulares de este carné joven que adquieran los abonos en promoción entre este jueves y el próximo domingo, 21 de mayo entrarán en el sorteo de 30 camisetas del Palencia Sonora y diez pases para fotografía con los artistas (Meet&Greet).

Los ganadores se darán a conocer el 24 de mayo a través de las páginas web www.juventud.jcyl.es y www.castillyleonjoven.com, así como a través de los perfiles de twitter @CarnejovenCyL y @JuventudCyL. Por su parte, el día, lugar y forma de entrega de los premios se comunicará a los ganadores a través del correo electrónico que hayan facilitado al adquirir el abono.

En otro orden de cosas, la organización del festival ha hecho público un cartel por días, por lo que el viernes día 9 de junio, el festival contará con las actuaciones de Quique González & Los Detectives, Sidonie, Joe Crepúsculo, Amatria, Shinova, The Levitants, Cala Vento, Nikkei, Say Yes DJ y DJ Natweys.

Mientras que un día más tarde, será el turno para la banda francesa Rinôçerôse, Fuel Fandango, Depedro, Havalina, Los Nastys, Los Ganglios, Los Bengala, Estrogenuinas, Supertennis, DJ EstereoBrothers y DJ Cheshire.