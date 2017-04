Los Premis Vinari escogerán los mejores vermuts de Catalunya el 8 de mayo en Reus

Etiquetas

La tercera edición de los Premis Vinari de los vermuts catalanes celebrará el 8 de mayo en Reus (Tarragona) la degustación final y la entrega de los galardones, ha informado en un comunicado la revista Vadevi.cat, organizadora de los premios.

"Es un gran orgullo y una gran responsabilidad volver a ser la sede de los Premis Vinari de los vermuts", ha destacado en la presentación que se ha hecho este jueves en Barcelona la concejal de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Reus, Montserrat Caelles, que ha añadido que el concurso es un gran complemento a las líneas de promoción del territorio.

Y es que Reus es este 2017 capital de la cultura catalana, y por ello desde el área de Cultura del consistorio se reforzará una de las nuevas categorías de los premios en la búsqueda de la mejor etiqueta.

El editor de Vadevi.cat, Salvador Cot, ha recalcado que "los vermuts catalanes tienen una calidad indiscutible" y los galardones son una prueba de su valor añadido.

VERMUTERIA EL TANO, LA MEJOR DE BARCELONA

Además, el premio a la mejor vermutería de Barcelona, que otorga la revista 'Time Out' ha recaído en la Vermuteria El Tano, en Gràcia: "Todo comienza con un buen producto, pero su excelencia no llegaría si no hubiera un canal de distribución", ha explicado el editor de la revista, Eduard Voltas.

La presentación ha finalizado con el cóctel 'Amborino', creado especialmente por la Asociación Club del Bàrman de Catalunya elaborado con el Vermut Miró Etiqueta Negra, el mejor vermut de la edición 2016 del certamen.