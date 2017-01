Estas son las anécdotas de la gala de los Globos de Oro 2017

Compungida por la emoción Streep aprovechó para protestar para sacar a la palestra a trump, mencionando que las tres de las categorías que se condensan en Los Globos de Oro y la política de Trump son totalmente adversas: la prensa, los extranjeros y Hollywood.

Acusó al presidente electo de Estados Unidos de humillar públicamente a su gremio y lo animó para que ejerciera de ejemplo para la sociedad americana desde otro punto de vista.

Como respuesta Trump no se ha quedado callado escribiendo en redes sociales lo siguiente: "Meryl Streep es una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce me atacó anoche en los Globos de Oro. Es una..."

