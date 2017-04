El 17% de riojanos trabaja en un entorno ruidoso

Etiquetas

España es el segundo país más ruidoso del mundo. El elevado nivel de ruido existe no sólo en la calle o el hogar, sino también en el puesto de trabajo. Así lo reconoce el 17 por ciento de riojanos, que consideran que su entorno laboral es "ruidoso". Otro 27 por ciento afirma que el ruido le dificulta la concentración en el trabajo.

Esta es una de las conclusiones del "1er Estudio GAES sobre el ruido en España", que se presentará con motivo del Día Mundial de la Concienciación contra el Ruido en el marco de la campaña 'Todos pintamos contra el ruido'. La campaña contará con la participación ciudadana a la hora de crear un gran mural reivindicativo contra el ruido diseñado por el artista de reconocimiento nacional, Juan Diaz-Faes.

Y es que cerca de 9 millones de personas en España conviven a diario con niveles de ruido superiores a los 65 decibelios (dB), el máximo recomendado por la OMS. Según los expertos, la concienciación es clave y empieza por tomar medidas uno mismo.

"Si no podemos evitar convivir con niveles elevados de ruido, debemos tomar medidas para proteger nuestros oídos y prevenir una posible pérdida auditiva", afirma el doctor, Juan Royo, otorrinolaringólogo y responsable de la comunidad virtual Viviendo el sonido de GAES. Sin embargo, y a pesar de estas recomendaciones, 9 de cada 10 riojanos no se protege contra el ruido.

Otras medidas de prevención que están al alcance de todos son moderar el tono de voz (un 78 por ciento considera que en nuestro país se habla demasiado alto) y utilizar un volumen adecuado cuando escuchamos música (un 22 por ciento no lo hace), vemos la televisión (el 17 por ciento no lo hace) o escuchamos la radio (un 6 por ciento no lo hace).

LOS JUGUETES INFANTILES, UN VOLUMEN DEMASIADO ALTO

Los expertos alertan que desde pequeños estamos expuestos a un nivel de ruido por encima de lo recomendado. Una de las causas más frecuentes son los juguetes infantiles que emiten música o sonidos. Un 61 por ciento de los encuestados considera que emiten a un volumen "demasiado alto".

"Los juguetes pueden llegar a ser muy ruidosos, incluso llegando a provocar lesiones irreversibles en la audición de los niños cuando se superan los 80 decibelios (dB)", alerta Juan Royo. "Si el sonido de un juguete nos parece elevado a nosotros, más elevado será para el niño, que está más cerca de la fuente sonora (el juguete) y durante más tiempo", afirma este especialista.

UN 61% DESCARTA IR A UN RESTAURANTE SI ES RUIDOSO

A la hora de salir de ocio, existe mayor conciencia cuando se elige el restaurante al que ir a comer o cenar. Así, cerca de un 61 por ciento de los riojanos tiene en cuenta si el restaurante o establecimiento es muy ruidoso, llegando incluso a descartarlo por ese motivo. Además, el 71 por ciento considera que hay poca presión para que bares y restaurantes cumplan la normativa existente en torno al ruido en la calle.

También se suelen sobrepasar estos niveles máximos de ruido al realizar actividades de ocio como asistir a un concierto en directo, donde podemos soportar niveles superiores a los 110 dB; escuchar música con auriculares, llegando los 90 dB; o estar en un bar con un ambiente animado y un ruido que puede alcanzar, con mucha facilidad, los 80 dB. De hecho, un 22 por ciento de las personas encuestadas asegura que ha notado que le pitaban los oídos tras realizar alguna de estas actividades.

EL RUIDO AFECTA AL ESTADO DE ÁNIMO DE 1 DE CADA 4 PERSONAS

El estudio elaborado por GAES revela que a un 27 por ciento de los riojanos el ruido les afecta en el estado de ánimo. Las obras en la calle (67 por ciento), las obras del vecino (61 por ciento), el tráfico (28 por ciento), la televisión y la música del vecino (11 por ciento) y el sonido de los fines de semana en la calle (11 por ciento) son los ruidos que más molestan.

Por el contrario, los sonidos que más nos relajan son el sonido del mar (83 por ciento) y el sonido de la montaña (67 por ciento). Para 1 de cada 3, el mejor aliado es el silencio.

Por su parte, "la pérdida de audición provocada por altos niveles sonoros se produce como consecuencia de una exposición prolongada al ruido. Cuanto más alto sea éste, más rápido se desarrollará el trastorno auditivo, que incluso puede ser irreversible", alerta Juan Royo.

Se está observando en los últimos años que la pérdida auditiva asociada al envejecimiento, la llamada presbiacusia, aparece a edades más tempranas. Actualmente, entre el 40 por ciento y 50 por ciento de la población española empieza a experimentar pérdida auditiva debido al envejecimiento alrededor de los 65 años, pero dentro de poco los expertos alertan que serán las personas de 40-50 años las que presenten signos de presbiacusia. Si no se adoptan medidas de prevención, el ruido puede hacer que nuestros oídos envejezcan antes de tiempo.