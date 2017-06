‘AQUÁTICA’ REÚNE 16 OBRAS DEL FOTÓGRAFO CON DISCAPACIDAD VISUAL MARCELO BILEVICH, HECHAS BAJO EL AGUA

Etiquetas

La discapacidad visual y el arte de la fotografía no están reñidos. Así lo demuestra ‘Aquática’, una exposición que reúne 16 instantáneas del fotógrafo con discapacidad visual Marcelo Bilevich, realizadas bajo el agua. La muestra puede verse desde hoy hasta el 16 de septiembre en el Museo Tiflológico de la ONCE, centro que celebra su 25 aniversario.Las obras expuestas cuentan con los títulos en braille y están provistas de códigos QR, con información accesible a personas con ceguera o discapacidad visual a través de teléfonos móviles. Además, cuentan con 'beepcons', balizas inteligentes de guiado diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y localización de objetos cercanos, mediante una aplicación móvil. Esta herramienta hace llegar a la persona con discapacidad visual información sobre un punto concreto del edificio o sobre las obras expuestas, pudiéndolas localizar fácilmente a través de un sonido.Al argentino Marcelo Bilevich su baja visión le limitó su trabajo en la fotografía analógica. En el año 2007, con la cámara digital, todo cambió, ya que pudo controlar todo el proceso fotográfico. La afición de Bilevich por los deportes acuáticos le llevó a la fotografía bajo el agua y los resultados con las cámaras digitales le impulsaron a seguir investigando por su cuenta, teniendo una formación totalmente autodidacta.Orientó su carrera profesional hacia las nuevas tecnologías, muy relacionadas con su trabajo en el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica de la ONCE, referente en materia de productos de apoyo y tecnologías dirigidas a personas ciegas o con deficiencia visual grave.Entre las 16 fotografías que Bilevich expone en el Museo Tiflológico de la ONCE se encuentran ‘Infinito azul’, imagen de su primera sesión de fotos bajo el agua; ‘Reflejo del alma’, que retrata a la modelo Ana Oka, una artista plástica y bailarina, y ‘Calas de Menorca’, una foto en blanco y negro en la que los rayos del sol parecen un conjunto de luces diferentes. Asimismo, ‘Con el sol en mi espalda’ es una foto sobre un fondo negro en la que se puede ver a la bailarina de la Compañía Nacional de Danza Kayoko Everhart.