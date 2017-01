CajaGranada expone la obra de Terry O'Neill, el fotógrafo de las grandes estrellas

Etiquetas

'Terry O'Neill. El rostro de las leyendas' es la muestra de 66 imágenes en blanco y negro y en color producida por la Fundación Telefónica, con obras del fotógrafo británico de los mitos del cine, la música y la moda de la segunda mitad del siglo XX, que exhibe el Centro de Exposiciones de CajaGranada en Puerta Real, desde este jueves y hasta el 26 de marzo.

La exposición, comisariada por Cristina Carrillo de Albornoz, contiene algunas de las fotografías más célebres de Terry O'Neill, quien ha centrado su carrera en el retrato, documentando así momentos intimistas y naturales de los grandes mitos del cine de los últimos 60 años, los grupos de pop y rock que marcaron tendencia musical en las décadas 60 y 70 y las figuras de la moda, sobre todo, de los años 90, ha explicado la Fundación CajaGranada en una nota de prensa.

La inauguración de la muestra 'Terry O'Neill. El rostro de las leyendas' ha contado con el director de la Fundación CajaGranada, Diego Oliva; la responsable de Colecciones y Exposiciones de Fundación Telefónica, Laura Fernández Orgaz, y la comisaria de la muestra, Cristina Carrillo de Albornoz, quienes han mostrado su satisfacción de que la obra de Terry O'Neill llegue a Granada, una ciudad que al fotógrafo apasiona destacando "la importancia de una colaboración institucional entre las fundaciones Telefónica y CajaGranada que redunda en beneficio tanto de los granadinos como de los visitantes que viajan a Granada, constituyendo un aliciente más para potenciar el turismo cultural en nuestra ciudad".

El estilo natural de O'Neill nace de la conjunción de dos factores: el uso de la cámara de 35 milímetros, y el acceso excepcional a los fotografiados, con los que pasaba días enteros como si fuera uno de ellos.

El artista explicó que "todos los fotógrafos utilizaban aún las aparatosas cámaras con grandes planchas" si bien él iba con su "pequeña cámara de 35 milímetros que muy pocos conocían y que había comprado en Fleet Street". Esa cámara le "permitía tomar las fotos de manera más espontánea, discreta y directa" y "fue como una puerta de bienvenida a la fama".

Según O'Neill, hay tres reglas imprescindibles para ser un gran fotógrafo: "ser lo más invisible posible, tener una gran paciencia y saber combinar una gran discreción con unas grandes dotes de relaciones públicas".

El Londres del swinging de la década de los años 60, en plena efervescencia cultural y social, fue documentado y vivido por varios fotógrafos de la época, entre los que se encontraba Terry O'Neill junto a Terence Donovan o David Bailey. En 1963 realizó la primera fotografía de The Beatles para el periódico 'Daily Sketch' en el patio trasero de los estudios de Abbey Road, donde el grupo grababa su primer disco 'Please, Please Me'. Además de ser la primera fotografía de The Beatles que se publicaba en prensa, también fue la primera vez que un grupo aparecía en la portada de un periódico británico.

La tirada se agotó, y a esta fotografía le sucedieron otras de grupos musicales de la época que empezaban a despegar como The Rolling Stones, David Bowie o Elton John o supermodelos como Jean Shrimpton o Twiggy, estrellas femeninas que poseían "una personalidad y carisma excepcionales", según O'Neill.

Cuando O'Neill tenía 26 años, decidió ir a Hollywood a retratar a las grandes estrellas. Con la ayuda de sus amigos Michael Caine y Richard Burton, O'Neill se introdujo en el mundo del cine y retrató a Clint Eastwood, Paul Newman, Groucho Marx, Ava Gardner, Steve McQueen y a la que fue su mujer, la actriz Faye Dunaway. Los astros de la gran pantalla fueron recogidos por la mirada de O'Neill y formaron parte incluso de su círculo personal. Pero el más retratado a lo largo de su trayectoria artística fue el cantante Frank Sinatra, a quien fotografió durante 30 años, desde su primer encuentro en Miami, durante el rodaje de 'La mujer de cemento' ('Lady in Cement', 1968).

Terry O'Neill (Londres, 1938) comenzó su carrera en el departamento de fotografía de British Airways en el aeropuerto de Heathrow en Londres, donde retrataba a los viajeros que llegaban al país. En 1959 empezó a trabajar para el periódico 'Daily Sketch' en Fleet Street y su primer encargo fotográfico fue Lawrence Olivier.

A partir de ahí, retrató los inicios de las grandes bandas de pop y rock de los años 60 en Inglaterra iniciando después en Hollywood una carrera como fotógrafo profesional que le permitió acercarse a los grandes del cine y retratarles con un estilo que le ha caracterizado a lo largo de su trayectoria.

Terry ha sido galardonado con la medalla de The Royal Society's Centenary en 2011 "en reconocimiento a su importante contribución al arte de la fotografía". El fotógrafo ha producido portadas para medios como 'Time' o 'Paris Match', entre otras publicaciones a lo largo de las seis décadas de trayectoria profesional, además de haber creado pósteres para el cine y portadas de álbumes que se han convertido en iconos.

En la actualidad, su trabajo se exhibe en galerías nacionales y colecciones privadas de todo el mundo y promueve los premios internacionales de fotoperiodismo que llevan su nombre.