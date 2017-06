Carlos Saura presenta la exposición 'Carlos Saura. España años 50': "Los grandes fotógrafos están desapareciendo"

Etiquetas

El cineasta Carlos Saura ha presentado este jueves 1 de junio a los medios la exposición 'Carlos Saura. España años 50', una selección de 92 fotografías sobre los pueblos y la gente de España en los años 50, que forma parte del programa del festival PhotoEspaña 2017 y que se podrá ver en el Museo Cerralbo de Madrid desde este viernes 2 de junio hasta el próximo 3 de septiembre. "Me atrevería a decir que la época de los grandes fotógrafos está desapareciendo", ha declarado.

La exposición reúne así fotografías de Castilla, Andalucía y Madrid que el cineasta tomó en su juventud en la época de la posguerra y que están recogidas también en su libro 'Carlos Saura. España años 50'. "Esto era un sueño para mí", ha señalado tras contar que su objetivo era "dejar un testimonio" que no fuera el de la "España oficial". "Quería mostrar una imagen diferente a la de la España de la falange y el turismo. Me encontré con pueblos deprimidos y mucha pobreza tras la guerra", ha sentenciado.

Asimismo, ha precisado que la exposición es una selección "rigurosa" de todas las fotografías que ha realizado y que percibe que "ya no le pertenecen". "Me he obligado a hacer una selección de lo negativo de nuestra historia", ha añadido tras expresar que "a veces es necesario reflexionar sobre el pasado".

En la misma línea, ha apuntado que la fotografía "siempre te transporta al pasado", y que eso "también le da miedo". "La fotografía es un producto del pasado, es un invento maquiavélico", ha bromeado. En cualquier caso, el cineasta ha aclarado que aunque "es más conocido por su trabajo en el cine", tiene una "especie de obsesión" con la fotografía, y realiza "una mínimo al día".

En este contexto, ha añadido que "se considera amateur" en el mundo de la fotografía y que espera "que algún día se expongan también fotografías de su etapa más moderna". "Si no se me va a acabar relacionando siempre con la prehistoria", ha bromeado.

Preguntado por las similitudes entre el mundo del cine y el mundo de la fotografía, Saura ha aseverado que "son dos mundos totalmente distintos". "La foto realista es como un espejo, si el espejo se mueve y hay evolución, se transforma en película", ha señalado tras explicar que a través del cine "se cuenta una historia en particular".

BANALIZACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA ACTUAL

El cineasta ha lamentado que a su juicio se está produciendo una "banalización y frivolización" de la fotografía, puesto que hoy por hoy "cualquier persona con un poco de sentido estético y un buen objetivo" puede hacer "buenas fotografías".

En este contexto, ha añadido que a él "siempre le gustó eso de entender su cámara" y que "nunca ha aceptado que manipulen sus imágenes". "Pido a los fotógrafos de ahora que no hagan cuarenta mil fotos para después elegir dos, sino que sean más exigentes", ha dicho para explicar que "concentrarse" en captar el momento exacto casi siempre resulta en "una buena fotografía".

Asimismo, ha señalado que las técnicas "han evolucionado tanto" que están "cambiando" el concepto de hacer "tanto cine como fotografías". A su juicio, para que hoy en día un fotógrafo "triunfe", tiene que ser "más específico en los temas", ha concluido.