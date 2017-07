La Diputación acoge la muestra 'Refugio' para concienciar sobre la situación de niños refugiados sirios

Etiquetas

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acoge hasta el próximo día 27 de agosto la exposición 'Refugio. Los ojos de Siria', impulsada por la plataforma Córdoba Refugio con la colaboración de las áreas de Cooperación de la institución provincial y del Ayuntamiento cordobés, con el objetivo de concienciar y sensibilizar acerca del drama de los refugiados, sobre todo niños.

En la inauguración, la delegada de Cooperación al Desarrollo de la institución provincial, Ana María Guijarro, acompañada por el delegado de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo, y por el autor de la exposición, Alaa Chnana, ha puesto en valor este jueves la importancia de la sensibilización "para que la situación no caiga en el olvido y se siga manteniendo viva la necesidad de concienciar sobre este drama que, no por no verlo, deja de existir".

Asimismo, Guijarro remarcado que al ser la Diputación el lugar que acoge la muestra se acerca "todavía más a los pueblos de la provincia", existiendo la posibilidad de que los alcaldes que pasen por la exposición y se interesen por la misma "puedan tenerla en sus municipios y disfrutar de ella".

La diputada provincial ha hecho hincapié en la necesidad de seguir denunciando "que se está violando la Carta de los Derechos Humanos y los derechos de las personas refugiadas" y ha mostrado el apoyo de la delegación que preside a todas las acciones que den voz a los olvidados.

En este sentido, ha recordado otras exposiciones que se han celebrado o se están celebrando en el Palacio de la Merced, como la muestra 'Sonrisas solidarias' o la exposición de Antonio Soto sobre el poema de Eduardo Galeano 'Los nadies'.

Por su parte, el concejal de Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael del Castillo, ha recalcado que "en la exposición se puede ver la mirada de los niños, invitando a la reflexión acerca de cómo reaccionaríamos si tuviéramos a las puertas de nuestra casa una guerra como la de Siria".

A este respecto, Del Castillo ha invitado a los asistentes a la muestra a ponerse en el lugar de los familiares de los niños fotografiados y que piensen cómo se sentirían en una situación como esta, ya que probablemente esa forma de concienciación "sería más potente que continuar dando datos".

Finalmente, el autor de las imágenes, Alaa Chnana, que estuvo durante dos años conviviendo con los niños de campamentos de refugiados, ha recordado que "entre diez y once millones de sirios están fuera de sus hogares y más del 60 por ciento de ellos son niños que han perdido muchos años de su vida escapando de la guerra".

18 FOTOGRAFÍAS

La exposición consta de 18 fotografías de Alaa Chnana montadas en cajas de luz y acompañadas de un vídeo explicativo. Está promovida por la plataforma Córdoba Ciudad Refugio como una herramienta más de sensibilización de la ciudadanía para que no olvide la situación que viven millones de personas refugiadas en el mundo.

Alaa Chnana nació en 1968 en Amman (Jordania), aunque se nacionalizó español en 1991, es graduado en Psicología por la Universidad de Damasco y después estudió fotografía, trabajando como ayudante del director sirio Muhammad Malas.

Así, el fotógrafo ha dirigido varias creaciones, entre ellas 'El inmigrante', 'Ida y vuelta', 'La sangre libre' o 'Las águilas del aire', entre otras. Por otro lado, ha traducido nueve libros del español al árabe y, desde hace dos años, está trabajando en una película sobre la población siria que atraviesa el mar Mediterráneo desde Turquía hacia Grecia.