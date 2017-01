SEIS FOTÓGRAFOS CON DISCAPACIDAD VISUAL MUESTRAN SU MIRADA A LA REALIDAD

Etiquetas

El Museo Tiflológico de la ONCE, centro que inicia los actos de su 25 aniversario, ha reunido a seis fotógrafos con discapacidad visual grave que, puestos tras las cámaras, muestran su visión de la realidad en sus obras.Ana Ruiz, directora de Educación, Empleo y Promoción Cultural de la ONCE; Gemma León, consejera general de la ONCE, y cinco de los artistas han presentado esta exposición, formada por 12 fotografías, que se puede visitar hasta el 18 de marzo, en el Museo Tiflológico de la ONCE, en la calle de La Coruña de Madrid, de martes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y los sábados de 10 a 14 horas.Ana Ruiz ha recordado que el Museo Tiflológico “es un ejemplo en accesibilidad que ha mostrado a otros museos que las personas ciegas también pueden acceder al arte”. Por su parte, Gemma León ha destacado que la ONCE “trabaja, entre otras muchas cosas, para el desarrollo personal de sus afiliados, potenciando el arte y la cultura”. Durante la presentación, cinco de los fotógrafos (dos en la exposición y los otros tres mediante audio y vídeo conferencia) han comentado, brevemente, su obra y las razones por las que se dedican a la fotografía.Las obras expuestas cuentan con los títulos en Braille, y están provistas de códigos QR, con información accesible a personas con ceguera o discapacidad visual a través de teléfonos móviles. Además, cuentan con beepcons, balizas inteligentes de guiado diseñadas para facilitar a las personas con discapacidad visual la identificación y localización de objetos cercanos, mediante una aplicación móvil. Esta herramienta, desarrollada por ILUNION Tecnología y Accesibilidad, hace llegar a la persona con discapacidad visual información sobre un punto concreto del edificio o sobre las obras expuestas, pudiéndolas localizar fácilmente a través de un sonido.La exposición reúne a fotógrafos con discapacidad visual de Cataluña, Argentina, Madrid, La Rioja y Euskadi. Carme Ollé i Coderch (Barcelona) es afiliada a la ONCE desde el año 2000, incorporándose al mundo del arte en 2002 como fotógrafa amateur, habiendo realizado más de 200 exposiciones. Al argentino Marcelo Bilevich su baja visión le limitó su trabajo en la fotografía analógica. En el año 2007, con la cámara digital todo cambió, ya que pudo controlar todo el proceso fotográfico. A José Julio Flores (Madrid) su discapacidad visual no le ha impedido exponer y participar con su obra en distintos proyectos. Sus fotografías han sido expuestas en la Galería Dalí (Toledo), o en la Sala de exposiciones del Centro de promoción de la artesanía (Talavera de la Reina). Gregorio Martínez (La Rioja) es un autodidacta de la fotografía. Una vez superadas las dificultades visuales continuó realizando fotografía, para demostrar a otros afilados a la ONCE que cuentan con esta discapacidad, las múltiples visiones accesibles de ciudades monumentales y paisajes en plena naturaleza. Expone ‘Mi amigo Alfredo Caliz’ (2014) y ‘Circo y grado de Soaso’ (1998).Por su parte, Juan Torre (Vizcaya) fue reportero gráfico en los inicios de su actividad y publicó en diversos medios de prensa. Comenzó su experiencia profesional como redactor gráfico en publicaciones como ‘La Gaceta del Norte’, ‘Tribuna Vasca’, o ‘Diario 16’. En 1991 se afilió a la ONCE. Chon Mayoral (Madrid) ha elaborado su trabajo en el pequeño taller-laboratorio que ha montado en su casa. Es afiliada a la ONCE desde 1989. Su incursión en la fotografía comienza en 2012, a raíz de un curso sobre cómo abordar la fotografía desde el punto de vista de la discapacidad visual. El Museo Tiflológico ('http://museo.once.es') es un espacio accesible a todos los públicos, donde se emplean, como canales de entrada de la información, el tacto y el oído, junto al tradicional de la vista. En sus salas se muestran cuatro colecciones: la de maquetas de monumentos arquitectónicos, la de obras de artistas con discapacidad visual grave, la de material tiflológico y la de libros en braille y otros sistemas de escritura anteriores a la creación de la ONCE.