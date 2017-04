LA SALA CAMBIO DE SENTIDO DE FUNDACIÓN ONCE PRESENTA ‘INVISIBLES²’, UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE REFUGIADOS SAHARAUIS

Etiquetas

- La muestra podrá visitarse hasta el 1 de septiembre. La sala Cambio de Sentido de Fundación ONCE, en Madrid, acoge hasta el próximo 1 de septiembre 'Invisibles²' (invisibles al cuadrado), una exposición sobre refugiados saharauis con discapacidad que pretende “remover conciencias” al visibilizar la labor desinteresada de los voluntarios que trabajan en centros de educación especial para atender a estos menores y a sus familias en los campos de Tindouf (Argelia).La muestra es obra de la fotógrafa profesional Esther Naval, quien en 2015 viajó hasta los mencionados campamentos de refugiados saharauis de Tindouf de la mano de la Asociación Alouda de Amigos del Pueblo Saharaui del Alto Aragón para poner rostro a los “invisibles al cuadrado”, menores refugiados con discapacidad que acuden a centros de educación especial o que viven aislados en sus casas por la mala comunicación con estos centros. La inauguración de la muestra este jueves en Fundación ONCE contó con la presencia de José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE; Teresa Palahí, secretaria general de la entidad, y José Luis Laliena, presidente de la Asociación Alouda de Amigos del Pueblo Saharaui del Alto Aragón.‘Invisibles²’ está formada por un total de 28 instantáneas que tratan de reflejar la situación de los niños refugiados con discapacidad de los campamentos de Tindouf y, al tiempo, homenajear a los trabajadores de los centros de educación especial de la zona que desinteresadamente cuidan de ellos, tal y como explica su autora. Las fotografías están acompañadas de paneles informativos sobre la historia del conflicto y reunidas en un libro con pequeños textos del escritor Gonzalo Moure. Todo ello forma parte del proyecto titulado también 'Invisibles²', que trata de plasmar la preocupación de la Asociación Alouda de Amigos del Pueblo Saharaui del Alto Aragón por los niños refugiados con discapacidad.La muestra podrá visitarse hasta el 1 de septiembre en la sala Cambio de Sentido de Fundación ONCE (C/Sebastián Herrera, 15, 1ª planta) de lunes a jueves entre las 10.00 y las 19.00 horas y los viernes de las 10.00 a las 15.00 horas.