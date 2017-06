El IVAM muestra "pequeñas joyas" de la fotografía inconformista y sin límites de Robert Frank

Etiquetas

El Institut València d'Art Modern (IVAM) inaugurará este jueves una nueva exposición incluida en su eje 'Casos de estudios' que, en esta ocasión, permite contemplar "pequeñas joyas" que ilustran la producción inconformista y sin límites del fotógrafo Robert Frank (Suiza, 1924).

El director del IVAM, José Miguel G. Cortés, y la comisaria y conservadora de fotografía del museo, Sandra Moros, han presentado este miércoles la selección, que lleva el título 'Robert Frank. Fotografías, libros y películas'.

Cortés ha destacado la importancia de la obra de Robert Frank, que ha servido de "modelo para un conjunto de hombres y mujeres que se han dedicado a la fotografía, un artista que ha intentado derribar los límites de la fotografía, ir más lejos y cuestionar ese lenguaje creativo". Se trata, ha aseverado, de "un artista clásico, pero profundamente contemporáneo".

Por su parte, la comisaria del proyecto ha detallado que se ha seleccionado 19 fotografías pertenecientes a la Colección del IVAM; libros, así como las películas 'Keep Busy' (1975) y 'True Story' (2004) procedentes del Museum of Fine Arts de Houston y el vídeo documental titulado 'Fire in the East', que contextualiza su obra.

De esta forma, se ofrece un recorrido por la trayectoria artística de uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX que se inicia con dos obras de los años 50, 'Look, London' (1950) y 'Untitled. Park avenue scene' (1950), que se sitúan junto a otros trabajos de finales de los años 70, época en que el artista retoma la fotografía después de haberse dedicado al cine. "Robert Frank es un inconformista y el uso que hace de la polaroid, con imágenes sucias o rotas, ayuda a entender su trabajo", ha manifestado Sandra Moros.

Frank es un artista que experimenta con los límites físicos de la imagen. En los años 70 introduce el lenguaje escrito de su puño y letra en las fotografías y también la pintura, lo que se explica, según la comisaria, por el hecho de que sus dos parejas sean pintoras. Ejemplo de ello son obras como 'Fire to the south, Mabou' (1980) o 'In the Old City of Beyruth. November 18-28th' (1991).

CARTOGRAFÍA DE UNA VIDA

En la muestra se proyectan además dos películas de la filmografía de Robert Frank, 'Keep Busy' de 1975 y 'True Story' de 2004. Esta última es una "cartografía de la vida del artista", un recorrido por los lugares en los que vive para abordar cuestiones como el paso del tiempo, la construcción de la memoria y la muerte.

La comisaria también ha destacado una "pequeña joya de la exposición": el fotolibro que el New York Times encargó a Robert Frank en 1963, titulado 'Zero Mostel reads a book', un homenaje a los libreros en el que el artista construye la historia de un personaje histriónico a través de fotografías en las que está muy presente la imagen en movimiento.

Como todos los casos de estudio que vienen realizándose en la galería 3 del IVAM, se ha editado una publicación que recoge un texto de la comisaria que analiza la trayectoria del artista a partir de las obras exhibidas en la exposición.

La muestra se abrirá mañana a las 20.00 horas con una charla previa que su comisaria, Sandra Moros, mantendrá con el profesor de la Universitat de València, Carlos Cuéllar. Asimismo, el viernes a las 19.30, habrá una visita guiada gratuita a la exposición a cargo de la especialista.