Trucos de fotógrafos profesionales para usar el modo 'Retrato' del iPhone 7 Plus

Etiquetas

El modo 'Retrato' se ha convertido rápidamente en una de las capacidades favoritas de los usuarios del iPhone 7 Plus. Su característica más destacada es la posibilidad de hacer retratos con un efecto de profundidad de campo que difumina el fondo y resalta al sujeto en cuestión.

La calidad de la cámara de los nuevos iPhone ha capturado el interés de fotógrafos profesionales hasta el punto de que algunos la usan como herramienta de trabajo, como explica la compañía en un comunicado. Cuatro de estos fotógrafos profesionales comparten sus mejores trucos y consejos para sacar el mayor partido al modo 'Retrato'.

JerSean Golatt dice que usar el modo 'Retrato' del iPhone 7 Plus es un elemento "importante a la hora de contar una historia" en imágenes. "Añade valor a los usuarios con presupuestos ajustados, y proporciona la rapidez necesaria para compartir tus historias como nunca antes" afirma Golatt, quien recomienda "acercarse al sujeto para conseguir resaltar los pequeños detalles".

Cuando está detrás de la cámara, Jeremy Cowart es conocido por hacer retratos espectaculares de famosos. Su foto preferida con el iPhone 7 Plus es una de su hijo. "Estoy alucinado. El modo 'Retrato' es increíble". Recomienda minimizar el fondo, "recortar todo aquello que pueda distraer el foco de atención a otra parte que no sea el sujeto" e "intentar identificar dónde está la sombra y dejar el sol detrás del sujeto para conseguir un agradable efecto de contraluz". Cowart aconseja también "reducir ligeramente la exposición para que las fotos parezcan más cinematográficas".

Pei Ketron es toda una trotamundos. Cuando no está fotografiando paisajes espectaculares, la podemos encontrar disfrutando del tiempo con su perro, Luna. Dice que "el modo 'Retrato' del nuevo iPhone 7 Plus crea un fondo bokeh increíblemente realista que no tiene nada que envidiar a las cámaras DSLR". A la hora de hacer fotos de animales y mascotas, recomienda "darles espacio. El modo 'Retrato' utiliza la lente de teleobjetivo, por lo que es conveniente tomar las fotos a unos 2,5 metros de distancia. Y recuerda que se obtienen mejores resultados cuando el sujeto está quieto".

El fotógrafo de bodas Benj Haisch afirma que el modo 'Retrato' está "cambiando radicalmente mi percepción de la fotografía móvil. Poder tener una lente gran angular equivalente a 28 mm y un telefoto equivalente a 56 mm, combinados con el modo "Retrato", es un avance revolucionario para conseguir resultados profesionales sin tener que llevar equipo adicional." Añade que "disponer de una iluminación suave y difusa ayuda a que el sujeto salga más favorecido. Busca una zona que no esté demasiado concurrida y que no tenga elementos que distraigan, ya que ayudará a potenciar el efecto de desenfoque del modo 'Retrato'".