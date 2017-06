El retrato y su capacidad expresiva protagonizan la exposición de fotografía 'Certidumbres'

Etiquetas

El retrato y su capacidad expresiva son los protagonistas de la exposición de fotografía 'Certidumbres', de Francisco Úbeda Llorente, que se ha instalado en la Sala Alfareros y se puede visitar hasta el próximo 29 de junio. La muestra forma parte de la programación del Ciclo 'Almería Experiencias' (ALEX) del área de Cultura de la Diputación Provincial.

El diputado de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, ha inaugurado esta exposición, en la que cada una de las "certidumbres" o retratos lleva un secreto escrito que el fotógrafo ha querido hacer público. Son confesiones nunca aireadas por los modelos, que son sacados a la luz por el autor de la exposición, pero en un orden equivocado.

En un comunicado, ha explicado que se trata de "una exposición muy interesante en la que se nos pone a prueba cómo nos cambia la percepción de una imagen en función de la información que tenemos sobre esa imagen. Un juego perfecto que nos invita a descubrir el arte, desde una visión distinta en cada fotografía".

"La exposición no trata sobre mí o la gente que he fotografiado, trata sobre todos nosotros", ha revelado el autor, Francisco Úbeda, quien ha añadido que "al leer los mensajes y secretos que hay junto a cada cuadro, recapacitamos sobre las cosas que no hacemos bien y eso nos hace más humanos y sensibles a la hora de tratar el resto".

"Espero que al salir de aquí esta exposición os haga pensar y reflexionar sobre vuestra vida y nos queramos un poco más", ha subrayado.