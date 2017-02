Más de 8.000 personas visitan la exposición 'Yearbook' de Ryan McGinley en La Térmica

Etiquetas

La exposición 'Yearbook' del fotógrafo norteamericano Ryan McGinley se inauguró el pasado 19 de noviembre de 2016 en La Térmica y desde entonces más de 8.000 personas han visitado esta muestra del Centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, que se ha podido ver por primera vez en España.

'Yearbook' se podrá visitar hasta este sábado en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Concebida como una gran instalación, las fotografías de esta muestra están impresas en vinilo cubriendo todo el espacio de la sala 017 de La Térmica.

La instalación impresiona visualmente por su colorido y temática. A pesar de que el espectador es incapaz de abarcar visualmente todos los retratos, está garantizado un momento íntimo y delicado cuando se contemplan cada uno de ellos de manera individualizada, resaltando la identidad de cada uno de los protagonistas, según han informado desde la Diputación a través de un comunicado.

Este trabajo comenzó en 2008 en el estudio que Ryan McGinley tiene en Chinatown, en Nueva York. La obra de este joven artista, considerado por la revista GQ el fotógrafo norteamericano más importante, se caracteriza por esa filosofía del 'Do it yourself' que lleva impregnada en el ADN de la generación fotografiada.

McGingley realizó con 22 o 23 años su propio libro de fotografía, tipo fanzine, que regaló a profesionales que el respetaba, y que le proporcionó una exposición individual en el El Museo Whitney de Arte Americano en Nueva York, convirtiéndose en el artista más joven en exponer en este prestigioso espacio.

EXPOSICIÓN

La obra de McGinley ha penetrado profundamente en la imaginería popular. Sus fotografías son fuertemente contemporáneas, pero, sin embargo, tienen la intención de crear y capturar una idealización atemporal. El proyecto 'Yearbook' se inicia tres años antes de la aparición de Instagram, y clasifica, categoriza, desconcierta y celebra lo carnal desde una óptica eufórica y optimista para hacernos sentir un eterno momento de felicidad mientras nos maravillamos por esos ilimitados cuerpos.

A lo largo de su carrera, el artista ha roto repetidamente las fronteras entre lo público y lo privado. En este caso, se ha empleado una técnica industrial en producción comercial de imágenes para conseguir una visión profundamente personal en cada retrato.

El uso de fondos de colores acaramelados, usados por vez primera en su serie 'Animals', y esta manera pop de exponerlos, a modo de pósters pegados a la pared, invitan al espectador al irresistible disfrute de las fotografías. El efecto abrumador de la constelación de retratados expuestos en la instalación es una de sus sinergias emocionales y estéticas. Los 'pósters' se van superponiendo físicamente unos a otros, generando un sentido de unidad global.

'Yearbook' demuestra la extraordinaria capacidad de McGinley para generar un clima emocional en el observador a la hora de enfrentarse a los individuos que aparecen en las imágenes. Si bien toda fotografía suscribe una relación a tres entre el fotógrafo, el espectador y aquello fotografiado, Ryan McGinley induce con su obra no sólo la contemplación de una imagen o su comprensión, sino que abre la puerta de la trastienda emocional de la condición humana.

Conceptos como libertad, inocencia, sensualidad, perturbación o sabiduría, así como un amplio repertorio de emociones que van de lo hilarante a lo atormentado, se abren paso a través de las fotografías presentadas en esta exposición hasta contagiarnos, o incluso sumergirnos.