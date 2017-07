La galería Projekteria muestra la "salida del silencio" de víctimas de abusos sexuales

Etiquetas

Seis víctimas se han convertido en fotógrafos para expresarse

La galería Projekteria de Barcelona muestra desde este jueves hasta el jueves 27 de julio la "salida del silencio" de víctimas de abusos sexuales como resultado del trabajo que han hecho los propios afectados, ha explicado una de las participantes Rosa Rigall este jueves en rueda de prensa.

La exposición 'Material sensible' muestra 64 fotografías hechas por seis personas que están siguiendo un proceso terapéutico con la Fundació Vicki Bernadet, y se han convertido en fotógrafos después de cinco meses de trabajo conjunto con talleres semanales en un proceso que forma parte del programa 'Art for change' de la Obra Social La Caixa.

"El abuso sexual es un abuso de poder. Darles las cámaras ha sido devolverles el poder", ha afirmado la responsable de Relaciones Institucionales de la Fundació Vicki Bernadet, Pilar Polo, que considera que los participantes han salido del proceso siendo personas diferentes.

El trabajo partió desde el principio como un trabajo colectivo, por lo que se empezó con acciones para cohesionar el grupo de seis participantes con las dos personas de Photographic Social Vision que les han guiado: Alice Monteil y Mireia Plans.

BOMBARDEO CONSTANTE

Una vez creado el grupo, han hecho un "bombardeo constante" de llevar consigo la cámara en todo momento y fotografiar su cotidianidad, para luego analizar qué significaban realmente cada una de las imágenes, ha relatado Plans.

"Esto fue la parte central del trabajo, se dieron cuenta de que no eran imágenes solas, sino que estaban explicando una historia", ha dicho Plans, que ha valorado especialmente que fueron las mismas personas las que hicieron la selección de las imágenes que iban a enseñar y también la forma en que lo hacían, para así generar un relato.

Todo, introduciendo el sentido del humor y "yendo a fuera a buscar lo que el mundo explica", explicando la historia desde otra perspectiva.

Algunos participantes han decidido no firmar mientras que otros han optado, como parte del proceso, por firmar con su nombre e incluso asistir a la presentación ante los medios para expresarlo públicamente.

ACABAR CON EL SILENCIO

Es el caso de Rosa Rigall, para quien mostrarse era precisamente su principal problema: "Me costaba mucho comunicar y sentir. Gracias a la fotografía he podido expresarme, he acabado con el silencio y años de ocultarlo".

Una de sus fotografías es la imagen de un columpio con el texto 'Era pequeña y pasaban cosas' --todas van acompañadas de textos o poemas--, ante la que Rigall ha afirmado: "Me he dado cuenta de que sí, pasaban cosas, pero todo depende de cómo yo me lo tome".

Incluso ha habido un participante que ha mostrado a su terapeuta una imagen tomada en este proceso, indicándole que esto era lo que describía lo que le ocurría y que no podía expresar con palabras.

El proceso, aunque haya dado el protagonismo a lo que consideraran los fotógrafos, también ha tenido una parte proactiva por parte de sus coordinadoras: hubo un caso que siempre traía imágenes de pesadillas, y le impulsaron a que se centrara también en el despertar, para ahondar en la salida en positivo de la situación.