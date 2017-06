Ambrosio inicia agenda de trabajo con Ciudad de México sobre cambio climático, patrimonio y cooperación

Etiquetas

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, se ha reunido este miércoles con el responsable de Relaciones Internacionales y exalcalde de Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, para iniciar una agenda conjunta de trabajo entre ambas ciudades en materia de cambio climático, patrimonio y cooperación internacional.

Según ha informado el Ayuntamiento, tanto la alcaldesa como Cárdenas han coincidido en la importancia de que las ciudades sean protagonistas de los cambios sociales y las transformaciones que demandan la resolución de los problemas comunes que les afectan.

Cárdenas ha trasladado a Ambrosio las dificultades a que se enfrenta Ciudad de México en materia de patrimonio, con más de 1.500 edificios protegidos en el casco histórico, a pesar de que como tal la ciudad no es Patrimonio de la Humanidad.

Problemas como el despoblamiento de los centros históricos y la necesidad de facilitar la vida a los residentes, han sido abordados por Cárdenas y Ambrosio, quien ha trasladado a su anfitrión la invitación para que Ciudad de México participe en la próxima edición de la Bienal Internacional de Patrimonio.

Respecto de la Cooperación Internacional, Ambrosio y Cárdenas han analizado la marcha del proyecto Allas que se está desarrollando en Quito y Ciudad de México con la colaboración de la Fundación Andaluza de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi) a la que recientemente se ha reincorporado la ciudad de Córdoba.

CÁRDENAS POR JUÁREZ

Cuauhtémoc Cárdenas ha recordado su última visita a Córdoba, cuando a finales de los años 90 fue invitado para descubrir un busto en homenaje a su padre, Lázaro Cárdenas, presidente de la República de México, en la calle Veracruz.

En aquel acto cuando el entonces alcalde Herminio Trigo y Cuauhtémoc tiraron del mantón de Manila que cubría el busto, descubrieron con sorpresa que no se trataba del de Lázaro Cárdenas, sino el de Benito Juárez. El equívoco se resolvió días después, no sin que algún asistente al acto, con ánimo de "agradar" al ilustre invitado le aseguró que su hijo, que le acompañaba en aquel viaje, se parecía mucho a aquel abuelo que no nunca lo fue.

PRESENTACIÓN RED DE JUDERÍAS

En su calidad de presidenta de la Red de Ciudades con Juderías de España, Isabel Ambrosio, acompañada por el alcalde de Estella, Koldo Leoz, que le sucederá en la presidencia, ha presentado la red en el IV Encuentro Mundial de Comunidades Sefardíes 'Erensya' que reúne en Ciudad de México a representantes de 30 países.

En la presentación Isabel Ambrosio ha repasado los productos turísticos puestas en marcha por la red como Caminos de Sefarad o Rasgo, así como los programas culturales y de difusión de las ciudades con juderías de nuestro país.

Ambrosio ha trasladado "el saludo, el afecto y la consideración de quienes hoy en día vivimos, trabajamos y soñamos en las 19 ciudades españolas que componen la Red de Ciudades con Juderías donde la huella del pasado sefardí sigue muy presente en nuestra historia, lengua y tradiciones".

Ha recordado que "si de algo puede presumir España es, sin duda, de siglos de historia que han quedado escritos para siempre, no solo en las páginas de los libros, sino también en los edificios, arcos y plazuelas que dan un testimonio vivo de la convivencia de judíos, musulmanes y cristianos".

Ciudades como Ávila, Barcelona, Cáceres, Calahorra, Córdoba, Estella-Lizarra, Hervás, Jaén, León, Lucena, Monforte de Lemos, Oviedo, Palma, Plasencia, Ribadavia, Segovia, Tarazona, Toledo, o Tudela, que hoy forman parte de la Red de Juderías de España, serían irreconocibles si no fuera por su herencia judía."

La alcaldesa ha recordado a los representantes de las comunidades sefardíes de todo el mundo que "España les sigue esperando con los brazos abiertos, porque mi país y mis conciudadanos siguen sintiéndose parte de Sefarad".