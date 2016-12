LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA PROTAGONIZARÁN EL CUPÓN DE LA ONCE DEL 3 DE ENERO

Etiquetas

El Conjunto Monumental Los Dólmenes de Antequera protagonizará el cupón de la ONCE del próximo martes 3 de enero, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán la imagen de uno de los dólmenes más espectaculares, junto con la leyenda 'Dólmenes de Antequera, Málaga, Patrimonio Mundial en España'. El cupón fue presentado este viernes por la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, el alcalde de Antequera, Manuel Jesús Barón, y el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, a los pies del conjunto arqueológico que la ONCE va a proyectar en toda España.Martínez destacó que los Dólmenes constituyen una excepcionalidad en el paisaje megalítico monumental que requiere protección, conservación, difusión, divulgación y conocimiento, así como “accesibilidad para que pueda ser disfrutado por todas las personas independientemente de sus limitaciones”.Por su parte, la consejera de Cultura aseguró que el plan director que regule el sitio de los Dólmenes estará terminado en el primer trimestre de 2017 y tendrá en cuenta la opinión y el criterio de la ONCE para mejorar la accesibilidad y el conocimiento de este conjunto monumental.El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera está conformado por los Dólmenes de Menga, Viera y El Romeral en Antequera, Málaga, y es considerado como uno de los mejores y más conocidos exponentes del megalitismo europeo.El pasado 15 de julio el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco incluyó a los Dólmenes de Antequera en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, convirtiéndose en el bien cultural número 45 de España en formar parte de esta prestigiosa lista.El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE www.juegosonce.es y establecimientos autorizados.