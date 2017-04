MADRID. ESTEBAN IBARRA CRITICA QUE EL FORO DE CARMENA OMITA VIOLENCIAS COMO ANTISEMITISMO O LA ISLAMOFOBIA

Etiquetas

El presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, criticó este lunes que el Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, organizado para esta semana por los ayuntamientos de Madrid y París en la capital española, no haya incluido el análisis de determinadas violencias, como la neonazi, la antisemita o la islamófoba.“El Ayuntamiento ha obviado el abordaje de violencias significativas como muestran la ausencia de manifestaciones como las configuradas por las violencias antisistema”, criticó Ibarra en una carta abierta dirigida a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y a los grupos municipales de la oposición.En esta misiva, el presidente de Movimiento censura la participación de concejales en este foro, que se celebrará entre el 19 y el 21 de abril con la apertura del rey Felipe VI y que reunirá a mandatarios de todo el mundo para reflexionar sobre la violencia en las ciudades. “El Ayuntamiento se equivoca al presentar como referencia a concejales, que muestran gestos de intolerancia”, reprochó.OLVIDO DE ONG LOCALES Movimiento contra la Intolerancia también está molesta con el Consistorio por haber “despreciado tratar con organizaciones” de víctimas o colectivos de lucha contra las violencias. No obstante, en el programa sí aparecen ONG a nivel mundial y agencias de Naciones Unidas o el Programa Global en Soluciones de Desarrollo para la prevención del extremismo violento.Asimismo, Esteban Ibarra afeó al Consistorio que no aborde la violencia en el fútbol a lo largo de los tres días que durará el evento. Los organizadores del foro, en cambio, desplegaron una pancarta gigante en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid contra las violencias en el fútbol.Otra de las carencias detectadas por la ONG es el “enfoque”, que olvida “los problemas de violencia generados en y desde Internet”, al tiempo que deja a un lado “la crisis ética y el papel de los valores”, concluyó.